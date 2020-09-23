تسريب مواصفات جوجل بيكسل 5 بالكامل – فشل جديد أم تعويض لما سبق؟

حسنًا، تحدّثنا كثيرًا عن هواتف بيكسل في الأشهر السابقة، ولعل جميعنا متفقين أن هذه الهواتف تقصّر كثيرًا من حيث المواصفات، لكن هذا لم يمنعها من “الحفاظ على زبونها”. واليوم سنشارككم تسريب مواصفات جوجل بيكسل 5 بالكامل والذي انتشر على الإنترنت إنتشار النار في الهشيم، ولا يخفى عليكم، المستخدمين غير راضين عن المواصفات.

مواصفات بيكسل 5 – المميزات، العيوب والأسعار

حدث Made by Google المحبوب سينعقد بعد أسبوع تقريبًا، وخلال هذا الحدث سيتم الكشف عن هاتف بيكسل 5 بشكل كامل، لكن هذا لم يمنع تسريب اليوم من الظهور، وأول ما نراه في التسريب هو أن الهاتف سيأتي مع معالج سنابدراجون 765G المحبوب، وهو محبوب بالفعل في الفئة الاقتصادية، لكن في الفئة الرائدة -التي ينتمي لها بيكسل 5- فهو مكروه أكثر من ممارسة الرياضة في السادسة صباحًا لشخص نام بعد منتصف الليل.

الهاتف سيقدّم شاشة بقياس 6.0 بوصة بدقة FHD+ وهو قياس صغير مقارنةً مع المنافسين، والدقة أيضًا ليست أفضل شيء، لكن الشاشة ستكون من نوع أوليد وبتردد 90 هيرتز، وهذا يحسّن الأمور قليلًا، خصوصًا أن الجهاز سيأتي مع حواف صغيرة جدًا مقارنة بالأجيال السابقة.

مستخدمي بيكسل 5 سيفقدون تقنية الرادار (Soli Radar) والتي كانت تتيح خاصية التعرف على الوجه وخاصية التحكّم بالإيماءات، وأما عن طريقة الحماية فستكون عبارة عن مستشعر بصمة مدمج في الشاشة.

سيقدّم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وهو رقم ضخم بالنسبة لماضي هواتف بيكسل، لكن المضحك هنا -مرة أخرى- هو أن الهاتف سيأتي مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت غير قابلة للتوسيع! ولا أحد يعلم حقًا لماذا تفعل جوجل هذا، ولماذا تكرر أخطائها!

الكاميرات هي أكثر ما يميّز هواتف بيكسل، وهنا لدينا كاميرا رئيسية بدقة 12.2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.7 مع تقنية Dual-Pixel و PDAF، وهذا المستشعر يدعم التثبيت البصري OIS ويقدّم زاوية 77 درجة، إلى جانب المستشعر الرئيسي لدينا مستشعر ألتراوايد بدقة 16 ميجابيكسل بزاوية 107 درجة.. انتهى! الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 8 ميجابيكسل، وبهذا سيكون بيكسل 5 ثنائي الكاميرات الخلفية.

النقاش هنا شائك حقًا، الكاميرات ليست بعددها أو بدقتها، لكن السؤال: لماذا لم تضف جوجل عدسة تيليفوتو لدعم التقريب البصري دون فقدان الجودة؟ هل كان سيكلفها الأمر كثيرًا؟

لدينا تحسّن من حيث البطارية ضمن مواصفات بيكسل 5، الهاتف يقدّم بطارية بسعة 4,800mAh مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 واتّ! وطبقًا لتسريب من Winfuture فالهاتف سيدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي لشحن الهواتف والأجهزة الأخرى.

أخيرًا، الهاتف سيدعم شريحة اتصال واحدة، وسيأتي بالطبع مع أندرويد 11 ومع شريحة الأمان Titan M، كما سيكون مقاوم للمياه والغبار بمعيار IP68، وطبقًا للتسريبات فالهاتف سيلعب في ملعب الـ600-700 دولار أمريكي، وللأمانة هو تسعير جيّد.