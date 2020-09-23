كورونا يتسبب بإلغاء حفل توزيع جائزة نوبل في ستوكهولم

أعلنت مؤسسة نوبل أمس الثلاثاء عن آلية توزيع جوائز نوبل بسبب إلغاء الحفل إثر انتشار انتشار فيروس كورونا في دول العالم .

وقال القائمون على الجائزة إن الفائزين لن يستلموا ميدالياتهم وشهاداتهم في قاعة الإحتفلات كما جرت العادة وإنما سيذاع الحفل تلفزيونياً في ديسمبر وسيستلم كل فائز جائزته في بلده.

وألغت مؤسسة نوبل المأدبة الفاخرة التي تقام نهاية كل مراسم للحفل لتكون هذه المرة الأولى التي تلغى فيها المأدبة منذ عام 1956.

وصرح رئيس مؤسسة نوبل لارس هيكينستن “اننا قررنا عدم أقامة الحفل في الربيع وأردنا الإنتظار حتى انتهاء الصيف لنرى ما سيحدث قبل أن نعلن عن الحفل” وأضاف إن كل فائز سيستلم جائزته من السفارة السويدية أو من المؤسسة التي يعمل بها.