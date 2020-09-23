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الرطوبة والتبخر … دراسة تكشف سبب تفشي فيروس كورونا

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

كشف موقع “EurekAlert” دراسة قام بها علماء، الأربعاء، أن معدل التبخر والرطوبة في الهواء هو السبب الرئيسي لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح الموقع أن قابلية الفيروس للبقاء تنخفض بشكل كبير في درجات الحرارة العالية والرطوبة النسبية المنخفضة، بسبب ارتفاع معدل التبخر، بينما تساعد سرعة الرياح على انتشار أصغر قطرات اللعاب التي تحتوي على جزيئات فيروسية، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنك”.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا بلغ 31,6 مليون مصابا، والوفيات 971 ألف، وحالات الشفاء 21,8 مليون، وأجرت بعض الدول تجارب ناجحة للقاح مضاد للفيروس.

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عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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