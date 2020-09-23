بمناسبة عيد ميلادها العاشر – إنستقرام ستتيح تغيير ايقونة التطبيق لخيارات عديدة

تم إطلاق إنستجرام سابقًا في السادس من أكتوبر من عام 2010، ومنذ أن حدث ذلك وبدأ تطبيق مشاركة الصور الأشهر في تحقيق نجاح مستمر لم يتوقّف حتى الآن! وكما يُمكنك أن تلاحظ، يفصلنا الآن أسبوعين تقريبًا على عيد ميلاد إنستجرام والتي وبمناسبة عيد ميلادها العاشر ستتيح تغيير ايقونة التطبيق لخيارات عديدة ومختلفة!

إنستقرام ستتيح تغيير ايقونة التطبيق لخيارات عديدة

تم اكتشاف هذه الماجأة من طرف مطوّر التطبيقات أليساندرو بالوزي على تويتر، والتطبيق سيتيح لك الآن تغيير الأيقونة لأكثر من 10 خيارات مختلفة تتضمّن Classic, Classic 2, Candy, Seafoam, Pride, Lux, Dark, Light وغيرهم! ولعل أبرز هذه الأيقونات هي Classic وهي نفس الأيقونة التي تم إطلاق إنستجرام عليها منذ سنوات طويلة.

ضمن الخيار الجديد في تطبيق إنستقرام قالت الشركة:

“إنه عيد ميلادنا العاشر، ولنحتفل به معكم فنحن نتيح لكم تغيير أيقونة التطبيق إلى أيقونتكم المفضلة والتي تعبّر عن شخصيتكم! لم يكن بإمكاننا أن نغدو أي شيء بدون دعمكم” (بتصرُّف)

To celebrate their 10th birthday, #Instagram is working on the possibility of changing the app icon by offering different alternatives 👀 pic.twitter.com/0cZDFQJ4jj — Alessandro Paluzzi (@alex193a) ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠

خيار تغيير أيقونة إنستجرام -وكما بالصور بالأعلى- سيظهر ضمن الإعدادات تحت اسم App Icon، ومن خلاله سيُمكنك أن تقرأ الرسالة المترجمة بالأعلى وأن تختار أيقونتك المفضلة من ضمن الأيقونات المتاحة، شخصيًا أنا أفضل “Dark” و “Light”، ماذا عنك؟

حتى الآن لا نعرف مغ إذا كان خيار تغيير أيقونة التطبيق في إنستقرام سيؤثر على تصميم التطبيق نفسه من الداخل أم أنه سيؤثر فقط على الأيقونة التي تظهر ضمن قائمة التطبيقات.

يُذكر أن انستقرام ليست الشبكة الاجتماعية التي أظهرت جهودًا جديدة في تغيير الأيقونة، بل أن تويتر أيضًا قد بدأت في اختبار عددًا من الخيارات كما بالصورة التالية:

ما رأيك إذن؟ وهل تهمك هذه التغييرات الطفيفة في التطبيقات أم أنها لا تشكّل عندك أي فارق؟ شاركنا في التعليقات، أيضًا دعنا نعلم ما هي شبكتك الاجتماعية المفضلة والتي تستخدمها يوميًا ودعنا نعلم ما هي أيقونتك المختارة عند فتح خيار تغيير ايقونة التطبيق في انستجرام! ولا تنسى أن تطالع هذا المقال إن كنت مهتمًا بإنستجرام: اسرار انستجرام 2020 – دليلك الكامل لاحتراف تطبيق انستجرام من جميع النواحي!