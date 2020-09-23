تحديث iOS 14 – كيفية إخفاء الصور والفيديو على الايفون والايباد بدون تطبيقات إضافية!

خاصية إخفاء الصور والفيديو متوفرة على الايفون والايباد منذ فترة طويلة داخل مجلد واحد أو ألبوم للملفات المخفية عبر تطبيق الصور Photos ومع تحديث iOS 14 و iPadOS 14 بات ممكناً إخفاء الألبوم تماماً بعيداً عن الأعين.

إخفاء الصور والفيديو داخل تطبيق الصور Photos

قم بفتح تطبيق الصور والذهاب إلى الصورة أو الفيديو الذي تود إخفاؤه.

اضغط على زر المشاركة أسفل الشاشة.

اضغط على خيار إخفاء Hide من القائمة.

للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المخفية قم بالذهاب إلى تطبيق الصور ثم اختيار الألبومات Albums > مرر لأسفل حتى تصل إلى الألبومات الأخرى Other Albums > ومنها اختر الصور المخفية Hidden.

كيفية إخفاء مجلد المخفيات Hidden نفسه؟

الطريقة السابقة تتيح لك إخفاء الصور والفيديو بشكل سهل لكنها أيضاً لا تحميها بشكل كامل من أعين وأيدي المتطفلين لأنها غير محمية بكلمة مرور ويستطيع أي أحد الوصول إليها إذا كان على دراية بتلك الطريقة ولأن ألبوم “مخفية” أو “Hidden” يكون موجوداً ضمن الألبومات الأخرى في تطبيق الصور Photos.

تحديث iOS 14 و iPadOS 14 بات الآن يتيح ميزة جديدة وهي إمكانية إخفاء ألبوم “مخفية” أو “Hidden”، بمعنى أنك أولاً تخفي الصور والفيديو في ألبوم “مخفية Hidden” ثم تقوم بإخفاء الألبوم نفسه.

بعد التحديث إلى iOS 14 و iPadOS 14 قم بالذهاب إلى الإعدادات Settings > اضغط على الصور Photos > قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى خيار ألبوم مخفية ثم قم بإلغاء التفعيل وسوف يختفي بما يحويه من صور ومقاطع فيديو.

لإعادة إظهار ألبوم “مخفية Hidden” مرة أخرى قم بتفعيل الخيار من الإعدادات بنفس الطريقة المشروحة سابقاً. ميزة الطريقة المعروضة في المقال أنها تغنيك عن تنزيل وتثبيت تطبيقات إضافية من المتجر كما أنها سهلة وسريعة.