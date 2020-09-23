مميزات، عيوب ومواصفات معالج سنابدراجون 750G – يدعم 5G وتقنية إلغاء الضوضاء

أعلنت كوالكوم اليوم عن أحدث معالجات سلسلة سنابدراجون 7xx وهو معالج سنابدراجون 750G والموجّه للفئة المتوسطة بشكل عام، المعالج الجديد سيتميّز بدعمه لشبكات الجيل الخامس وسيأتي بدقة تصنيع 8 نانومتر، وهي دقة تصنيع ممتازة لهذه الفئة! أيضًا سيقدّم المعالج الجديد عدد كبير من الخصائص والمميزات، وهي التي سنستعرضها الآن معكم!

مميزات، عيوب ومواصفات معالج سنابدراجون 750G

نوضّح لكم أولًا أن سنابدراجون 750G أو غيره هو ليس معالج بالمعنى الحرفي، بل هو SoC اختصارًا لـSystem on a Chip، وببساطة فهي شريحة تضم كافة المعالجات الرئيسية بما في ذلك المعالج المركزي، المعالج الرسومي، مودم الإتصالات والمزيد، ونحن نقول لفظ “معالج” فقط للتسهيل.

المعالج -أو الشريحة- الجديد يأتي مع معالج رسومي مدمج من نوع Adreno 619، وهو الذي يقدّم تحسنًا في أداء الرسوميات بنسبة 10% وهو رقم مميز في هذه الفئة، هذا بينما يدعم معالج سنابدراجون 750G عددًا من التقنيات الهامة مثل Qualcomm Game Color Plus, Adreno Updateable Drivers, و Adreno HDR Fast Blend.

ستقدّم الشريحة الجديدة نواة Kryo 570 رئيسية للمعالج المركزي بتردد 2.2 جيجاهيرتز، وهو ما سيوفر أداء أعلى بنسبة 20% مقارنةً مع المعاجل المنتشر سنابدراجون 730G، أضف إلى ذلك دعم المعالج لشبكات الجيل الخامس ولعدد إضافي من التقنيات، نعدّها عليكم فيما يلي:

• تحسين أداء الكاميرا وخصوصًا تصوير الفيديو

• تحسين أداء الترجمة الفورية

• تحسين أداء الصور والألعاب بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

• زيادة 20% في أداء الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالجيل السابق.

المعالج الجديد سيدعم تشغيل محتوى بدقة تصل إلى 4K كما سيدعم امتدادات HEIC, HEVC. سيتيح المعالج الجديد تشغيل الشاشات حتى دقة FHD+ مع تردد 120 هيرتز، أو دقة أعلى في مقابل تقليل التردد، وكما نعلم فالشريحة الموجودة في كل هاتف هي ما تحدد الحدود القصوى للكاميرات، الشاشات أو التقنيات التي يستطيع تشغيلها!

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