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يارا تطرح أغنية بنت الوطن

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الفنانة اللبنانية يارا على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أغنية بنت الوطن بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 90.

وأهدت الفنانة اللبنانية أغنيتها الجديدة للشعب السعودي، وعبّرت من خلالها عن فخرها بالمملكة العربية السعودية.

وحظيت الأغنية الجديدة بأكثر من 16000 مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب يوم 22 سبتمبر الجاري، وتفاعل معها عشاق يارا بشكلٍ كبيرٍ، وتركوا العديد من التعليقات الإيجابية التي عبّروا من خلالها عن سعادتهم بالأغنية الجديدة.

وأغنية بنت الوطن من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع عباس صباح، ومونتاج مروان عبد الله، وميكس وماستر جاسم محمد، في حين تولى روبير فخري الإشراف العام على الأغنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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