يارا تطرح أغنية بنت الوطن

أطلقت الفنانة اللبنانية يارا على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أغنية بنت الوطن بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ 90.

وأهدت الفنانة اللبنانية أغنيتها الجديدة للشعب السعودي، وعبّرت من خلالها عن فخرها بالمملكة العربية السعودية.

وحظيت الأغنية الجديدة بأكثر من 16000 مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب يوم 22 سبتمبر الجاري، وتفاعل معها عشاق يارا بشكلٍ كبيرٍ، وتركوا العديد من التعليقات الإيجابية التي عبّروا من خلالها عن سعادتهم بالأغنية الجديدة.

وأغنية بنت الوطن من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع عباس صباح، ومونتاج مروان عبد الله، وميكس وماستر جاسم محمد، في حين تولى روبير فخري الإشراف العام على الأغنية.

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