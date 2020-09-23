راعي بقر يحث الأميركيين على الإنجاب بـ”طريقة غريبة”

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو يظهر فيه راعي بقر يمتطي حصاناً على الطريق السريع في شيكاغو.

حيث تفاجأ أصحاب السيارات بظهور الحصان أمامهم في ساعة الذروة، الأمر الذي أدى لعرقلة السير.

وعلى الفور جاءت شرطة ولاية إلينوي لمكان الحادث، وقامت باعتقال راعي البقر ومصادرة الحصان ونقله إلى دارٍ مخصصة للحيوانات لتتم رعايته.

وكشفت الشرطة الأمريكية عن هوية راعي البقر، وقالت إنَّه الناشط المدني آدم هولينغسورت الذي لجأ لهذه الطريقة لكي يلفت الأنظار لقضايا الطفولة، وأهمية زيادة التعداد السكاني في أمريكا من خلال زيادة عدد الولادات السنوية، بعدما شهدت معظم الولايات الأمريكية تناقصاً كبيراً بعدد الولادات في السنوات الماضية.

يذكر أن الشرطة الأمريكية لم تكشف عن التهمة التي ستوجهها للناشط المدني، ولا عن العقوبة التي سيتعرض لها نتيجة هذا التصرف.

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