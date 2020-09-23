فيديو مؤثر لصيني يلتقي بابنه المختطف منذ 38 عاما

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار فيديو يوثق لحظة التقاء أب صيني بابنه المختطف منذ 38 عاماً.

وكانت مأساة الأب شنغدي قد بدأت منذ لحظة اختطاف ابنه جين شون من منزله الواقع في قرية نائية بمقاطعة شنشي شمال غرب الصين، حيث تسلل أحدهم إلى المنزل يوم 12 مايو 1982 وقام بخطف الطفل البالغ من العمر عامين مستغلاً نسيان الأب لباب المنزل مفتوحاً عندما ذهب في زيارة عائلية.

واكتشفت الأم حادثة الاختطاف عندما جاءت لتطمئن على ابنها لتتفاجأ باختفائه من السرير، ومنذ ذلك الحين بدأ الأب المفجوع رحلة البحث عن ولده.

وتنقل الأب الفقير خلال هذه المدة بين المدن الصينية سيراً على الأقدام بحثاً عن فلذة كبده، ولم ييأس من العثور عليه رغم الصعوبات الكثيرة التي اعترضت طريقه لعدم امتلاكه المال اللازم للبحث عنه بالطريقة المناسبة.

لكنَّ التصريحات التي أدلى بها شنغدي لوسائل إعلام محلية والتي أكدّ من خلالها إصراره على إيجاد ولده المخطوف ساهمت في لفت الأنظار لقصته، لتتدخل السلطات الصينية وتبدأ بالبحث عن الطفل باستخدام اختبارات الحمض النووي.

وبالفعل تمكنت السلطات من إيجاد الطفل المخطوف ولم شمل العائلة بعد فراقٍ دام لـ 38 عاماً، وعبّر الأب شنغدي عن سعادته برؤية ابنه جين شون وأحفاده، وقال إنّهُ ينتظر هذه اللحظة منذ 38 عاماً.

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