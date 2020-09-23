LG تشعل الصراع مع سامسونغ بهاتف مميز

في إطار سعيها لمنافسة أجهزة Neto الشهير التي تنتجها شركة سامسونغ قامت شركة LG الكورية الجنوبية بإطلاق هاتف جديد بقلم ذكي أطلقت عليه LG K71.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P35 ثماني النوى بتردد 2.3 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة مقاس 6.8 بوصة ودقة عرض 1080*2460 بيكسل، وجودة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل تدعم ميزة التعرّف على الوجوه، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، منفذ USB-C، مستشعر للبصمات، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث، بالإضافة لقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم ببعض الميزات المشابهة للميزات الموجودة في هواتف Note من سامسونغ.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن موعد إطلاق الهاتف الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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