HMD تعلن عن جيل جديد من هواتف نوكيا المتوسطة

كشفت شركة HDM المالكة لحقوق هواتف نوكيا عن هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة أطلقت عليهما Nokia 2.4 وNokia 3.4.

وسيعمل الهاتف Nokia 3.4 بمعالج Snapdragon 460 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الفنلندية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.39 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، و3 كاميرات خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 و64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 3و4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، مستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث.

أما بالنسبة للهاتف Nokia 2.4 فسيعمل بمعالج Media Tek Helio P22 رباعي النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وسيأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 5 واط، مستشعر للبصمات وبلوتوث.

يذكر أن الشركة الفنلندية ستطلق الهاتف Nokia 3.4 في بداية أكتوبر بسعر 160 يورو، في حين ستطلق الهاتف في نهاية سبتمبر الجاري بسعر 120 يورو.

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