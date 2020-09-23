لهذه الأسباب.. احذروا تناول العنب بدون غسيل

حذّر المهندس الزراعي الروسي فلاديمير فيكولوف من تناول عناقيد العنب بدون غسيل، وقال إنّ غالبية المزارعين يقومون برش العناقيد بمبيدات حشرية تتكون من النحاس والكبريت بهدف حمايتها من الآفات، ولمنع الحشرات من أكلها.

وأوصى المهندس الزراعي الروسي بضرورة غسل عناقيد العنب بشكلٍ جيدٍ قبل تناولها، وبعدم الإفراط في تناولها لاحتوائها على كمية كبيرة من السكريات.

وقال فلاديمير فيكولوف إنّ بعض أنواع العنب تحتوي على كميات كبيرة من الجلوكوز والفركتوز التي يمتصها الجسم بسرعة كبيرة، وأكدَّ على أن عنقوداً بوزن 1 كغ يحتوي على 150 غراماً من الفركتوز وهي نسبة كبيرة بالنسبة لجسم الإنسان.

وأشار المهندس الروسي لضرورة تناول العنب باعتدال لاحتواء بذوره على الفيتامينات (A، E، K) والزيوت الطبيعية التي تمنح الجسم فوائد عديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية