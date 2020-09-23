بلاي ستيشن 5 أم إكس بوكس الجديد.. أيهما أفضل؟

تظهر أجهزة الألعاب كل بضع سنوات فقط على العكس من الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، التي يتم إطلاق موديلات جديدة منها كل عام،؛ حيث ظهرت أجهزة الألعاب “بلاي ستيشن 4″ (PlayStation 4)، و”إكس بوكس وان” (Xbox One) في الأسواق العالمية خلال 2013، وتبعهما تحديث بلاي ستيشن 4 برو، وإكس بوكس وان إكس خلال عامي 2016 و2017.

وقد أعلنت شركتا “سوني” (SONY) و”مايكروسوفت” (Microsoft) عن طرح الموديلات الجديدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفيما يلي نظرة على أهم التفاصيل والاختلافات بينهما.

نوعية الأجهزة الجديدة

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق جهاز الألعاب إكس بوكس “فئة إكس” (Series X) الفاخر الجديد، بالإضافة إلى جهاز إكس بوكس “فئة إس” (Series S) بقدرة أقل، ولا يتضمن وحدة تشغيل أسطوانات “بلو راي” (Blu-ray)، ويتوفر بسعر تنافسي حقيقي، وتعتزم شركة سوني أيضا طرح جهاز بلاي ستيشن 5 المعتاد والموديل بلاي ستيشن 5 “ديجتال إيديشين” (Digital Edition) بدون وحدة تشغيل أسطوانات بلو راي.

أيهما أفضل؟

قد لا يتمكن المرء من الإجابة على هذا السؤال حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على الأقل؛ لكن الشيء الواضح أنه لا توجد اختلافات كبيرة بين الموديلات الفاخرة؛ حيث تعمل أجهزة الألعاب الجديدة بواسطة معالجات “زن-2” (Zen-2) من شركة “إيه إم دي” (AMD)، ويأتي الهاردوير الخاص بالرسوميات من شركة (AMD) أيضا، وبالتالي ينعم عشاق الألعاب بجودة رسوميات فائقة الوضوح لم يُشاهدوها من قبل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لأجهزة الألعاب الجديدة على أقراص الحالة الساكنة “إس إس دي” (SSD)، وهو ما ينهي أوقات التحميل الطويلة؛ لكن يعيب مثل هذه الأقراص الصلبة السعة التخزينية المحدودة، حيث يأتي جهاز سوني بلاي ستيشن 5 بذاكرة 825 غيغابايت، وجهاز مايكروسوفت إكس بوكس الفئة إكس بسعة واحد تيرابايت، ولذلك سيتعين على عشاق الألعاب في كثير من الأحيان شراء المزيد من السعة التخزينية لدى الشركات المنتجة لأجهزة الألعاب، وغالبا ما تكون هذه السعات التخزينية باهظة التكلفة.

ومن المتوقع ظهور هذه المشكلة مع جهاز مايكروسوفت إكس بوكس الفئة إس، الذي يتضمن قرص الحالة الساكنة “إس إس دي” بسعة 512 غيغابايت فقط، وتعد هذه السعة التخزينية محدودة للغاية بالنظر إلى حجم الألعاب الحديثة التي تزيد على 50 غيغابايت؛ بل قد تصل في بعض الألعاب إلى 100 غيغابايت.

ويمكن للمستخدم هنا توصيل أجهزة الألعاب إكس بوكس بوحدات الذاكرة الخارجية عن طريق منفذ “يو إس بي” (USB)؛ لكن يقتصر استعمالها على تخزين الألعاب المتوافقة مع الأجهزة الجديدة، وبخلاف ذلك يتضمن الموديل إكس بوكس الفئة إس تجهيزات ومكونات مشابهة للموديل إكس بوكس الفئة إكس بما في ذلك الاعتماد على نفس المعالج.

ما الجديد؟

ليس هناك الكثير من الوظائف الجديدة؛ حيث اعتمدت شركتا سوني ومايكروسوفت على نفس النهج السابق، وقد قامت الشركة اليابانية بتطوير ألعاب قوية في استوديوهات التطوير الخاصة بها، بالإضافة إلى الألعاب الحصرية من الشركات الأخرى، مثل لعبة “فاينال فانتاسي إكس في آي” (Final Fantasy XVI)، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، بالإضافة إلى خدمة بث الألعاب “بلاي ستيشن ناو” (PlayStation now).

وتعول شركة مايكروسوفت أيضا على تقنية بث الألعاب “إكس كلود” (X-Cloud) مع التركيز على الاشتراك في خدمة “غيم باسس” (Game Pass)، التي تتيح للمستخدم إمكانية تنزيل الألعاب والوصول غير المحدود إلى أكثر من 100 لعبة، منها جميع ألعاب إكس بوكس الجديدة واستوديوهات التطوير الخاصة بها نظير اشتراك شهري.

وبالإضافة إلى ذلك توفر أجهزة الألعاب الجديدة إمكانية تشغيل تطبيقات خدمات البث المعتادة مثل “نتفليكس” (Netflix) و”سبوتيفاي” (Spotify) و”أمازون برايم” (Amazon Prime)، التي أصبحت من التجهيزات القياسية حاليا، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات على وحدات التحكم في أجهزة الألعاب الجديدة فيما يتعلق بالتفاصيل والتصميم.

واضطرت شركة مايكروسوفت إلى تأجيل إطلاق لعبة التصويب “هالو إنفينتي” (Halo Infinite) إلى عام 2021، وأعلنت شركة سوني عن توافر لعبة “سبايدر مان” (Spider-Man) الجديدة، والتي ستتوافر أيضا لجهاز بلاي ستيشن 4، وهناك الكثير من الألعاب من الشركات الأخرى بدءا من لعبة “كول أوف ديوتي: بلاك أوبس-كولد وار” (Call of Duty: Black Ops-Cold War) مرورا بلعبة “أساسيان كريد فال هالا” (Assassin’s Creed Valhalla) الجديدة ووصولا إلى لعبة “فيفا 21” (FIFA 21)، ويمكن لعشاق الألعاب الاستمتاع بكل هذه الألعاب على الأجهزة المتوفرة حاليا.

هل ستعمل الألعاب القديمة على الأجهزة الجديدة؟

بكل تأكيد ستعمل الألعاب القديمة على الأجهزة الجديدة، ولم يكن ذلك أمرا طبيعيا في الماضي؛ لكن شركة مايكروسوفت أكدت على توافق الألعاب القديمة مع أجهزتها الجديدة، حيث يمكن للمستخدم تشغيل الألعاب الخاصة بجهاز إكس بوكس وان على الأجهزة الجديدة، بالإضافة إلى الكثير من الألعاب الخاصة بجهاز إكس بوكس السابق وإكس بوكس 360.

ويسري ذلك أيضا على أجهزة سوني الجديدة؛ حيث يمكن للمستخدم تشغيل جميع الألعاب الخاصة بجهاز بلاي ستيشن 4 على بلاي ستيشن 5.

وأعلنت شركة مايكروسوفت أن برنامجها “سمارت-ديلفري” (Smart-Delivery) يساعد المستخدم في الحصول على أفضل إصدار ممكن للعبة، وليس هناك تكاليف يجب دفعها للتحديثات على الجيل الجديد من أجهزة الألعاب.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ناشرو الألعاب يشاركون مايكروسوفت في هذا العرض أم أنه يسري على الألعاب الخاصة بشركة مايكروسوفت فقط، وأعلنت شركة سوني عن وعود مماثلة؛ إلا أنها تسري على بعض الألعاب المختارة فقط مثل لعبة “سبايدر مان” (Spider-Man) الجديدة.

ويرجع قرار شراء أجهزة الألعاب الجديدة إلى التفضيلات الشخصية؛ لكن ينبغي على المستخدم مراعاة أن هذه النوعية من الأجهزة تظل في الأسواق لفترة طويلة، وتنخفض أسعارها باستمرار؛ لذلك فإنه من الأفضل الانتظار لبعض الوقت قبل شراء الموديلات الجديدة.

المصدر : الألمانية

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