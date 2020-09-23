دراسة صادمة: 40% من الكوادر الصحية أصيبوا بكورونا

أظهرت دراسة جديدة قُدمت في مؤتمر حول الأمراض الناجمة عن فيروس كورونا نظمته الجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة والسريرية والأمراض المعدية إصابة 40% من العاملين بالقطاع الصحي بفيروس كورونا بدون ظهور الأعراض عليهم.

وقام الباحثون خلال هذه الدراسة بمراجعة 97 دراسة سابقة شملت 230398 عاملاً في القطاع الصحي من 24 بلداً مختلفاً.

وأظهرت نتائج الدراسة المبنية على 15 دراسة سابقة إصابة 40% من العاملين بقطاع الصحة بالفيروس الخطير بدون ظهور أي أعراض عليهم.

وقال الباحثون إنّ الممرضات كنّ الأكثر تعرضاً للإصابة الصامتة بفيروس كورونا بنسبة 48%، يليهن الأطباء بنسبة 25%، ثم العاملون بنسبة 23%.

وأوضح الباحثون أنّ 5% من المصابين تعرضوا لمضاعفات خطيرة أدت لوفاة 1 من كل 200 مصاب بنسبة 0.5%.

وأشار الباحثون لخطورة زيادة حالات الإصابة بالفيروس بدون أعراض، وقالوا إنّها تزيد عدد المصابين بالمرض ضمن القطاع الصحي.

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