صياد يتشبث بصندوق لـ3 أيام وسط البحر.. وينجو

ساهم وعاء تبريد السمك الموجود على قارب الصياد الإندونيسي أودين ديمان في إنقاذ حياته بعدما غرق قاربه.

حيث تشبثَ الصياد البالغ من العمر 46 عاماً بالصندوق بعد غرق قاربه وسط البحر، في محاولةٍ يائسةٍ للنجاة بحياته.

وقامت أسرة الصياد بالإبلاغ عن اختفائه بعد مرور 24 ساعة على غيابه، لتقوم فرق الإنقاذ بتمشيط مياه البحر في المنطقة التي كان يصطاد فيها.

وبعد 3 أيام من البحث المتواصل عثرت فرق الإنقاذ التابعة لمقاطعة شمال مالوكو الإندونيسية على أودين ديمان متشبثاً بصندوق الأسماك البرتقالي اللون.

وتم نقل الصياد الإندونيسي إلى المستشفى فور وصوله إلى الشاطئ حيث كان يعاني من الجوع والجفاف بسبب نقص المياه.

وقال رئيس فرق الإنقاذ إنّ أودين ديمان كان محظوظاً للغاية لنجاته من الموت المحتم بعد بقائه لـ 3 أيام بدون طعام وشراب.

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