القاهرة.. إطلاق جائزة “سيد حجاب” للشِّعر العامي

أُطلقت في مصر -الأربعاء- جائزة أدبية جديدة باسم شاعر العامية المصري الراحل “سيد حجاب” ويتزامن الإعلان عن ولادة الجائزة مع احتفاء الوسط الثقافي المصري بالذكرى الـــ 80 لميلاد “حجاب” الذي توفي في عام 2017 م عن عمر ناهز الـــ 77 عاما ويعد أحد أقطاب القصيدة العامية في مصر والعالم العربي وقد ترك أثراً إبداعياً كبيراً تاركا من الأشعار التي تغنى بها العديد من مطربي مصر ، منهم عفاف راضي ومحمد منير وعلي الحجار ، وغيرهم، كما اقترن اسمه بتأليف العديد من كلمات أغاني مقدمات المسلسلات التلفزيونية ذائعة الصيت.

وأعلنت “ميرفت الجسري”، زوجة الشاعر الراحل، من القاهرة عن إطلاق الجائزة بقولها إن فكرة الجائزة جاءت بمبادرة من الكاتب الصحفي “مصطفى طاهر”، الذي تقدم بها إلى أسرة “سيد حجاب”، وهدفها تشجيع الأصوات الشعرية الصاعدة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأضافت “الجسري” إن استقبال الأعمال يبدأ من تاريخ إطلاق الجائزة ( 23 سبتمبر الجاري) ويتواصل حتى 31 ديسمبر 2020 م وهو اليوم الذي يصادف ذكرى رحيل الشاعر الفقيد”سيد حجاب” وأن الجائزة مخصصة للأصوات الشعرية الصاعدة دون عمر الــــ 40 عاما ولمن لم يسبق لهم نشر أي ديوان شعري في السابق وسوف يحظى صاحب الجائزة الفائز بفرصة نشر ديوانه مع إحدى كبريات دور النشر.

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