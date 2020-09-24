“ديزني لاند” تطالب سلطات كاليفورنيا بفتح منتزه الألعاب رغم “قيود كورونا”

نقلت وكالة رويترز لأنباء عن شركة والت ديزني مطالبتها مسؤولي ولاية كاليفورنيا على السماح للشركة بإعادة فتح حديقة ألعاب ديزني لاند التي أغلقت قبل 6 أشهر في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة الأميركية.

وأفاد مسؤولو متنزهات ديزني في تصريحات مصورة للصحفيين أن إجراءات الحماية التي يطبقونها ناجحة وحصلت على تقييم جيد من الرواد في استطلاعات الرأي وشملت الإفادة لقطات لعائلات وموظفين في منتزهات مختلفة يضعون الكمامات الواقية ويحافظون على مسافات التباعد أثناء انتظار دورهم في الألعاب ويقولون إنهم شعروا بالأمان واستمتعوا بزيارتهم.

يُذكر أنه بموافقة السلطات المحلية في بعض البلدان أعادت ديزني فتح متنزهاتها في شنغهاي وباريس وفلوريدا مع استقبال أعداد محدودة والإلزام بأقنعة الوجه وإجراءات أخرى لمنع إصابات كورونا ومن المنتظر إعادة فتح ديزني لاند هونغ كونغ غداً الجمعة.

وحث “جوش دامارو ” مسؤول الجودة والمنتجات بمتنزهات ديزني الأميركية، مسؤولي كاليفورنيا على تقديم “إرشادات نزيهة ومنصفة” للسماح بإعادة فتح ديزني لاند في مدينة “أنهايم”.

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