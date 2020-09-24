عملية مسح ورصد لأماكن ناقل مرض “اللشمانيا” بتاورغاء

أجرى فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بتاورغاء، عملية مسح ورصد لبيئة الخازن والناقل للمرض كمرحلة أولى لمكافحته بالمدينة، متوقعا استكمال العملية الأسبوع المقبل، تليها انطلاق المرحلة الثانية لمكافحته والتي تتمثل في مكافحة القوارض الحاملة للشمانيا.

واتفق المركز، الأربعاء، مع لجنة مكافحة مرض “اللشمانيا” على تدريب عددا من شباب تاورغاء المقيمين بالمدينة للاستعانة بهم في عملية مكافحة المرض داخل تاورغاء وفقا للصفحة الرسمية للبلدية .

يشار إلى أن مدينة تاورغاء سجلت السنة الماضية إصابة أكثر من 1000 حالة بمرض اللشمانيا.

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