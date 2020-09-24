توم كروز يستعد للإنطلاق الى محطة الفضاء الدولية لتصوير فيلمه الجديد

أفادت التقارير الحديثة أن نجم هوليوود توم كروز الذي اشتهر بالمخاطرة في سلسلة أفلام “مهمة مستحيلة” سيكون على متن كبسولة “سبيس إكس” Crew Dragon في رحلة الى محطة الفضاء الدولية من أجل تصوير فيلمه الجديد.

وتقرر موعد الرحلة في أكتوبر 2021 والتي ستقل توم كروز(58عاماً) والمخرج دوج ليمان (55 عاماً) وسيتواجد معهم قائد الرحلة الرائد في وكالة ناسا مايكل لوبيز أليجريا وما زال هناك مكان سياحي واحد شاغراً.

وكان كروز و ليمان قد تعاونا مع مؤسس “سبيس إكس” إيون موسك ووكالة ناسا لإنتاج فيلم على متن محطة الفضاء الدولية وعبر مدير ناسا جيم بريدنشتاين عن حماسه من خلال تغريدة نشرها على تويتر وأضاف “نحن بحاجة إلى وسائل الإعلام الشعبية لإلهام جيل جديد من المهندسين والعلماء لجعل خطط ناسا الطموحة حقيقة واقعة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا