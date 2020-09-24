هذا هو كابل ايفون 12 الجديد – صور جديدة مسربة!

قبل أشهر تحدثنا عن كابل ايفون 12 الجديد والآن ظهرت صور جديدة أخرى مسربة تظهر التصميم الجديد للكابل الذي سيكون متواجداً مع هواتف ايفون 12، فتعالوا نستعرضه سوياً.

الصور الجديدة سربها حساب يدعى Mr White على تويتر وبه نرى بشكل واضح التصميم الجديد لكابل Lightning to USB-C الخاص بهواتف ايفون 12 القادمة قريباً، حيث سيكون الكابل مصنوعاً من النسيج المتداخل عوضاً عن المطاط والبلاستيك كما كان الحال من قبل.

مواد التصنيع الجديدة المستخدمة في الكابل سوف تجعله أكثر متانة من ذي قبل، وأكثر مقاومة للتلف والتآكل مع الاستخدام اليومي.

هذا يعني بالضرورة أن العمر الافتراضي للكابل سوف يصبح أطول، وأنك لن تكون مضطراً لشراء كابل جديد كل فترة.

هذه الخطوة من ابل قد تكون تعويضاً رمزياً للمستخدمين عن غياب رأس الشاحن والسماعات السلكية في علبة الشراء الخاصة بهواتف ايفون 12 إذ لن يجد المستخدم أي ملحق للهاتف سوى هذا الكابل!

ذلك قرار ابل الذي اتخذته من أجل تقليل تكلفة وفاتورة الإنتاج، وقد تتحجج بدعوى المحافظة على البيئة على افتراض أن المستهلكين لديهم بالفعل شواحن أو سماعات لهواتف أخرى موجودة بأرجاء المنزل.

أيضاً قرار صنع كابل ايفون 12 من النسيج المتداخل له اعتبارات بيئية لكن ذلك – كما أعتقد – لن يكون كافياً لتعويض المستهلك عن غياب باقي الملحقات الأساسية للهاتف والتي سيكون مضطراً لشرائها في حال احتاج إليها.

من المتوقع الإعلان رسمياً عن هواتف ايفون 12 قريباً وتشير آخر التسريبات الصحفية إلى أن ذلك قد يكون بحلول يوم 13 أكتوبر المقبل.