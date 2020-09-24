نفوق 380 من الحيتان الطيارة في أكبر حدث من نوعه في أستراليا

قال مسؤولون أن 380 من الحيتان الطيارة نفقت قبالة الساحل الغربي في أستراليا لتسجل أكبر حدث من نوعه في أستراليا واستطاعت فرق الإنقاذ من إنقاذ 50 حوتاً عن طريق جرهم الى المياه العميقة .

وصرح المدير الإقليمي للمتنزهات والحياة البرية في تسمانيا نيك ديكا “اذا كانت الحيتان ما تزال على قيد الحياة في الماء فمن المؤكد أن هناك أملاً لها ولكن مع مرور الوقت يزداد إجهادها وتقل فرص بقائها على قيد الحياة”.

وتقطعت السبل بالحيتان في منطقة Macquarie Head ولم يكشف السبب عن مقتلهم ولكن هذا النوع من الحيتان الذي يصل طوله الى 7 أمتار و وزنه 3 أطنان يكون معرضاً للوصول الى الشاطئ وعدم القدرة على النجاة .

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