كل ما تريد معرفته عن هاتف جالكسي S20 FE – المواصفات، المميزات والأسعار

أخيرًا كشفت سامسونج عن هاتف جالكسي S20 FE المنتظر، وهو الهاتف الذي يأتي مع مواصفات متكاملة من جميع النواحي في مقابل سعر منخفض نسبيًا مقارنة بالهواتف المنافسة! ونلاحظ جليًا أن سامسونج تخلّت عن كلمة “لايت” في تسمية الهاتف الجديد، وهذا ببساطة لأنه من غير الممكن أن تبيع هاتف بهذا السعر مع كلمة لايت في اسمه! وها نحن نشارككم اليوم المواصفات، المميزات والعيوب لهاتف Galaxy S20 FE جنبًا إلى جنب مع السعر وموعد الإطلاق.

مواصفات هاتف جالكسي S20 FE – المميزات والعيوب

هاتف جالكسي S20 FE هو آخر إضافات سامسونج لسلسلة جالكسي S الرائدة وواحد من الهواتف المتوقّع لها مبيعات عالية، كلمة FE في العنوان هي اختصار لـFan Edition، أو “نسخة المعجبين”، ونحن لم نرى هذه التسمية إلا مع نوت 7 FE منذ عدة سنوات، وهي النسخة التي تم إصدارها بعدما تم حل مشكلة إنفجار نوت 7.

الهاتف يقدّم شاشة بقياس 6.5 بوصة بدقة FHD+ وهي من نوع Dynamic AMOLED، وهي الشاشات الأفضل حاليًا لدى سامسونج، ونلاحظ أن القياس ممتاز والنوع ممتاز، لكن الدقة منخفضة مقارنةً مع هواتف سامسونج الرائدة.

يتميّز هذا الهاتف بأنه يدعم تردد 120 هيرتز مثل S20 ألترا ونوت 20 ألترا، كما يدعم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة (بصري وليس ألتراسونيك) وحتى الآن وبالقياس على الشاشة فقط فهذا الهاتف يتفوّق على جالكسي نوت 20!

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يقدّم الهاتف معالج سنابدراجون 865 الرائد، وبالرغم من أنه لا يوفّر النسخة الـ”بلس” من نفس المعالج إلا أن هذا المعالج لازال كافيًا جدًا! يُذكر أن التوقعات تشير أن الهاتف سيتوفّر مع معالج إكسينوس 990 في السوق العربي للأسف.

لدينا هنا 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية القابلة للتوسيع حتى تيرابايت كاملة، الهاتف سيتوفّر بإصدارين مختلفين أحدهم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G والثاني يدعم فقط شبكات الجيل الرابع، هذا بينما سيأتي مع واجهة OneUI 2.0 وأندرويد 10 مع معيار IP68 لمقاومة المياه والغبار.

يقدّم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12+12+8 ميجابيكسل موزعة على عدسة رئيسية، عدسة واسعة وعدسة تقريب على الترتيب، هذا مع دعم التقريب حتى ثلاث أضعاف كتقريب بصري و30 ضعف كتقريب رقمي، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابيكسل.

أخيرًا فالهاتف يقدّم بطارية بسعة 4,500mAh جنبًا إلى جنب مع شحن سريع بقدرة 25 واتّ، كما أن الهاتف -وللمفاجأة- يدعم الشحن اللاسلكي السريع وكذلك الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الأخرى.

سعر وموعد توفّر هاتف جالكسي S20 FE

سيُباع هاتف جالكسي S20 FE بسعر يكافئ 699 دولار أمريكي وهذا للنسخة التي تدعم شبكات الجيل الخامس، لذلك فنحن في البلدان العربية قد نحصل على النسخة الداعمة لشبكات الجيل الرابع بسعر أقل، هذا بينما سيبدأ توفّر الهاتف في الثاني من أكتوبر.

كما تلاحظ من الصور بالأعلى، سيتوفّر الهاتف بالألوان الأبيض، الأحمر، البرتقالي، الأخضر، الزهري والأزرق الغامق، كما سيتوفر لاحقًا بتصميم إضافي Haze finish أقرب للخشبي.