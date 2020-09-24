تعرّف على جالكسي F – سلسلة الهواتف الجديدة من سامسونج والتي ستبدأ بهاتف جالكسي F41

بدأت سامسونج في التشويق لسلسلة هواتف جديدة وهي جالكسي F، لتوسّع سلاسل سامسونج المختلفة والتي تضم سلسلتيّ نوت وS الرائدتين وكذلك جالكسي A وجالكسي M المتوسطتين، وسلسلة جالكسي F ستبدأ مع هاتف جالكسي F42 والذي سيهلّ علينا في الثامن من أكتوبر المقبل، والآن نتعرّف عليه.

مواصفات هاتف جالكسي F42 أول هواتف سلسلة جالكسي F

الهاتف الجديد قادم للسوق الهندي في الثامن من أكتوبر المقبل، بينما سيتوفّر لاحقًا في الأسواق الأخرى، الهاتف وحسبما نعرف قادم مع شاشة Super AMOLED من نوع Infinity-U، أي أن الكاميرا ستكون على شكل حرف U ضمن نوتش، وهذا بالنسبة لهاتف جالكسي F42 فقط وليس بالنسبة لباقي هواتف السلسلة المتوقعة.

ما نعرفه أيضًا عن الهاتف حتى الآن هو قدومه مع بطارية ضخمة بسعة 6,000mAh إلى جانب مستشعر بصمة خلفي تقليدي وكاميرا خلفية ثلاثية، وهذا يؤكد أنه هاتف في الفئة المتوسطة أو ربما تحت المتوسطة أيضًا.

حتى الآن لا نعلم باقي مواصفات الهاتف، لكن حسب دليل الاستخدام الخاص بالهاتف فهو سيأتي مع سماعات ثنائية بينما ستكون واحدة من الكاميرات الخلفية داعمة لمستشعر واسع.

تسرّب الهاتف أيضًا على منصة اختبارات الأداء Geekbench فالهاتف قادم مع معالج إكسينوس 9611 مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية! لاحقًا سنعرف باقي تفاصيل الهاتف بعد الإعلان الرسمي عنه في 8 أكتوبر المقبل وتحديدًا في الساعة الثالثة مساءًا بتوقيت المملكة، الثانية بتوقيت مصر.