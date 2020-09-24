علماء يحذرون: الخنازير البرية “قنبلة موقوتة” في أميركا

أطلق عدد من العلماء في الولايات المتحدة، إنذارًا من التداعيات الخطيرة التي ستترتب على تكاثر أعداد الخنازير البرية في البلاد.

ووفق شبكة “سبورت جراند إنترتينمنت” فقد حذر الخبراء من أن أعداد الخنازير البرية تتزايد بمعدلات مخيفة.

وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية، أن عدد هذه الخنازير، وصل إلى ستة ملايين رأس على الأقل، كما أن هذا الرقم مرشّح للزيادة في الغابات خلال المستقبل القريب.

وأوضحت الوزارة، أن “تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا” هي المناطق الأكثر عرضة للخطر.

وكانت هذه الخنازير، قد انتشرت على مدار السنوات الأخيرة، من 17 ولاية إلى 39 ولاية أمريكية.

وتبلغ قيمة الضرر السنوي الذي ينشأ جراء وجود هذه الحيوانات البرية، على القطاع الزراعي، 2,5 مليار دولار.

من ناحيته، قال مدير البرنامج الوطني لتتبع أعداد الخنازير البرية في وزارة الزراعة الأمريكية ديل نلت: الوضع أشبه بـ”قنبلة موقوتة”.

وأشار الخبراء إلى أن المشكلة ناتجة عن حدوث تهجين بين الخنازير الأوروبية البرية، والسلالات الداجنة المحلية.

وقال عالم الأحياء بجامعة ساسكتشون، ريان بروك: هذه الحيوانات الهجينة لديها مزايا وراثية عالية، مما أدى إلى ظهور “سوبر خنازير”.

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