تحديث iOS 14 – كيفية تغيير أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية في الايفون والايباد؟

يتيح تحديث iOS 14 تخصيص الشاشة الرئيسية إما عبر إضافة ويدجت كما شرحنا سابقاً أو عبر تغيير أيقونات التطبيقات على الايفون والايباد كما سنوضح في هذا المقال من خلال خطوات بسيطة.

كيفية تغيير أيقونات التطبيقات على الايفون والايباد؟

تغيير الأيقونات الافتراضية للتطبيقات على الايفون والايباد في نظام iOS و iPadOS يتيح لك التحكم بمظهر الشاشة الرئيسية والتطبيقات الموجودة عليها.

قبل أن نشرع في شرح كيفية تغيير أيقونات التطبيقات عليك أولاً أن تقوم بتحضير الصورة أو الأيقونة التي تود استخدامها. يمكنك استخدام أي صورة مخزنة على الجهاز أو تنزيل صورة أو أيقونة من الإنترنت على جهازك.

أيضاً يجب أن ننوه أن عملية تغيير الأيقونات الافتراضية للتطبيقات تتم من خلال تطبيق الاختصارات Shortcuts لذا فإنه عند الضغط على التطبيق سوف يُفتح تطبيق الاختصارات أولاً ثم التطبيق المراد تشغيله، كما أن اختصار التطبيق بأيقونته الجديدة لن يُظهر شارة الإشعارات الجديدة على الأيقونة مثل التطبيقات الأخرى.

تطبيق الاختصارات Shortcuts قد يبدو معقداً قليلاً لكن تلك هي الطريقة الوحيدة المتاحة الآن لتغيير أيقونة التطبيقات باتباع الخطوات الآتية:

قم بتشغيل تطبيق الاختصارات Shortcuts على الايفون أو الايباد.

اضغط على علامة زائد + الموجودة أعلى الشاشة.

اضغط على إضافة إجراء Add Action

ابحث عن فتح تطبيق Open App

اضغط على اختر من أجل اختيار التطبيق المراد.

اضغط على الثلاث نقط ثم اضغط على إضافة إلى الشاشة الرئيسية Add to home screen

اضغط على أيقونة التطبيق حيث ستظهر لك ثلاث خيارات إما التقاط صورة عبر الكاميرا Take Photo أو اختيار Choose Photo أو اختيار ملف Choose File اعتماداً على موقع الصورة التي تود وضعها كأيقونة.

يمكنك أيضاً تغيير اسم التطبيق. بعد الانتهاء اضغط على إضافة Add.