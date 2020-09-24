ساعة رياضية ذكية تدعم ميزة التعرف على الحوادث

أزاحت شركة غارمن الأمريكية الستار عن ساعة رياضية ذكية تعد بمثابة الجيل الجديد من ساعة Forerunner 735XT أطلقت عليها Forerunner 745.

وزودت الشركة الأمريكية الساعة الجديدة بشاشة مقاس 1.2 بوصة، وبوظائف متطورة كتحديد قيمة VO2Max، التشبع بالأوكسجين، بالإضافة لدعم وظيفة غارمن Pay، وغارمن Music.

كما ستوفر الساعة الجديدة تحليلاً تفصيلياً لقيم القياس الفيسيولوجية، وتقدم اقتراحات للتمارين تساعد المستخدم على تحديد أوقات الاستراحة، وتدعم ميزة التعرف التلقائي على الحوادث من خلال غارمن Connect.

وستعمل هذه الساعة بنظام GPS لتحديد المواقع، وستحتوي على حزام الصدر HRM-Pro الذي يمنح الرياضيين خيارات كثيرة أثناء التدريب كقياس معدل نبضات القلب تحت الماء.

وتتميز الساعة ببطاريتها التي تعمل لمدة 16 ساعة متواصلة مع تشغيل نظام GPS ولوقت أطول عند إيقافه.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

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