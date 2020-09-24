طفل يقطع 2800 كلم سيراً على الأقدام لمقابلة جدته (صور)

حرم انتشار فيروس كورونا الطفل البريطاني الإيطالي روميو كوكس المولود لأب بريطاني وأم إيطالية من رؤية جدته البريطانية وقضاء الصيف معها كما جرت العادة.

فبعد أن أغلقت المطارات بسبب انتشار الفيروس، قرر الطفل البالغ من العمر 10 سنوات والذي يعيش في جزيرة صقلية الإيطالية الذهاب إلى العاصمة البريطانية لندن سيراً على الأقدام.

وبدأ الطفل ووالده فيليب الذي يعمل صحفياً وصانع أفلام وثائقية مغامرتها يوم 18 يونيو الماضي، وقام الأب بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ليوثق من خلالها رحلتهما.

وسار الطفل ووالده على طريق فرانشيجينا بين إيطاليا وسويسرا وفرنسا، وواجه المغامران خلال رحلتهما الأمطار والرياح، وصادفا عدداً من الجمعيات التي تعمل على رعاية الأطفال والصغار اللاجئين، وقاما بدعوة متابعيهم للتبرع لهذه الجمعيات.

وأخيراً وبعد مرور 3 أشهر وصل الطفل ووالده للندن يوم 20 سبتمبر الجاري بعد أنّ قطعا 2800 كيلو متر، وكان في استقبالهما مجموعة من متابعي رحلتهما الذين تجمعوا في ترافالجار (الميدان المركزي في لندن).

يذكر أنّ روميو لن يتمكن من رؤيته جدته إلّا بعد أن ينتهي من فترة العزل الوقائية التي فرضتها الحكومة البريطانية على القادمين من خارج البلاد والتي تبلغ مدتها 14 يوماً.

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