نعوش من الفطر تحوّل الجثمان إلى غذاء للنباتات

اخترعت شركة لوب الهولندية نعوشاً مصنوعة من ألياف الفطر وجذور عش الغراب تعمل على تحويل الجثمان إلى غذاء للنباتات خلال فترة قصيرة.

وتصنع الشركة الهولندية النعش من ألياف الفطر وجذور عش الغراب وتغطي القاع بالطحالب بهدف تحفيز عملية التحلل.

وشرحت الشركة مراحل صنع النعش وقالت إنّها تزرع الفطر في معملها بجامعة دلفت التقنية من خلال خلط ألياف الفطر بنشارة الخشب في قالب معد لصنع النعش، ثم تقوم بتجفيف النعش بعد نمو الفطر عليه ليصبح صلباً وقادراً على حمل جثمانٍ بوزن 200 كيلوغرام.

وبررت الشركة الاعتماد على الفطر بوصفه أكبر مساهم في عملية التدوير في الطبيعة، فهو يبحث عن الغذاء ويحوله لمادة تتغذى عليها النباتات.

وأكدّت الشركة الهولندية تحلل النعش بعد عملية الدفن بـ30 إلى 45 يوماً، في حين ستتحلل الجثة كاملة خلال سنتين أو ثلاثة.

يذكر أن الشركة الهولندية باعت حتى الآن 10 نعوش بسعر 1500 دولار أمريكي لكل نعش.

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