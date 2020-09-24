فوائد ومخاطر تمارين التحفيز الكهربائي للعضلات

قال البروفيسور الألماني كلاوس فولكر إنَّ تمارين التحفيز الكهربائي للعضلات EMS مفيدة جداً للعضلات لقدرتها على تحفيز أكثر من عضلة في وقتٍ واحد.

وبيّن البروفيسور المختص في الطب الرياضي، دور هذه التمارين في تخفيف متاعب الشد العضلي خاصةً فترة الظهر، لأنَّ تأثيرها يمتد للطبقات العضلية العميقة.

وقال كلاوس فولكر إنَّ هذه التمارين تعمل على إنقاص الوزن في حال مارسها الشخص مع رياضات قوة التحمل كالمشي، والركض، والسباحة، وتمارين تقوية العضلات، وركوب الدرجات الهوائية، وتعديل النظام الغذائي.

ونبّه الطبيب الألماني لضرورة ممارسة التمارين بشكلٍ صحيح، ولمدة 20 دقيقة للوحدة الرياضية، لأن ممارستها بشكل خاطئ ومبالغ يُلحق ضرراً بالكتلة العضلية في الجسم.

وقال كلاوس فولكر إنَّ هذه التمارين مناسبة للجميع باستثناء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى السرطان، والأشخاص الذين يعانون من اضطراب دقات القلب، والأشخاص الذين يستخدمون منظم ضربات القلب.

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