ديزني توجه ضربة قاسية لأصحاب دور العرض السينمائي

وجهت شركة ديزني الأمريكية ضربة قاسية لأصحاب دور العرض السينمائي بعدما أعلنت عن تأجيل فيلم الأرملة السوداء وفيلم الحي الغربي للعام القادم.

حيث أعلنت الشركة الأمريكية عن تأجيل فيلم الأرملة السوداء الذي يشهد مشاركة الأبطال الخارقين حتى مايو 2021، في حين تأجل عرض فيلم قصة الحي الغربي للمخرج ستيفن سبيلبرغ والمأخوذ عن مسرحية بروادي الغنائية الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته حتى ديسمبر 2021.

وعبّر أصحاب دور العرض السينمائي عن أسفهم لهذا القرار، لأنَّهم كانوا يأملون بزيادة الإقبال على دور السينما في نهاية العام الجاري من خلال عرض هذين الفلمين.

يذكر أنَّ العام الحالي شهد تأجيل مجموعة كبيرة من الأفلام بسبب انتشار فيروس كورونا، ولم يبقَ من الأفلام الكبيرة على قائمة العرض سوى فيلمي “لا وقت للموت” لجيمس بوند والمقرر عرضه في 20 نوفمبر القادم، والمرأة الأعجوبة 1984 المقرر عرضه في 25 ديسمبر القدام.

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