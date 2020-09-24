Vivo تطلق هاتفين بكاميرات رائعة.. إليك المواصفات

كشفت شركة Vivo الصينية عن هاتفين جديدين بمواصفات مميزة أطلقت عليهما Vivo V20 Pro وVivo V20.

وسيعمل الجهاز Vivo V20 Pro بمعالج Snapdragon 765G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة Funtouch OS 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.44 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 44 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، مستشعر للبصمات، واي فاي، وبلوتوث، وستوفره الشركة بألوان الأبيض، الأرجواني المتدرج، والأسود.

أما بالنسبة لهاتف Vivo V20 فسيعمل بمعالج Snapdragon 720G ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وسيحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 44 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

ولم تكشف فيفو عن باقي مواصفات هذا الهاتف، وتركتها ليوم إطلاقه في الأسواق العالمية.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف Vivo V20 Pro في الأسواق العالمية يوم 30 سبتمبر الجاري بسعر 480 دولارا أمريكيا، في حين لم تكشف عن سعر الهاتف Vivo V20 وموعد إطلاقه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية