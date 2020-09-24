سامسونغ تكشف عن “الوحش” Galaxy S20 FE

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات رائعة أطلقت عليه Galaxy S20 FE.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى في النموذج الذي يدعم شبكات 5G، ومعالج Exyons 990 في النموذج الذي يدعم شبكات 4G.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مسطحة بحجم 6.5 بوصة ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 120HZ، وستدعم الشاشة تقنية +HDR10، وستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل تدعم دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بـ6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط، وسيدعم تقنية الشحن السلكي واللاسلكي، ومقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، وتقنية AKG، وتقنية Dolby.

ولإرضاء عشاقها ستوفر سامسونج جهازها الجديد بألوان الأحمر، البرتقالي، اللافندر، البنفسجي الفاتح، الأخضر، الأزرق، والأبيض.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية يوم 2 أكتوبر القادم بسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي.

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