الكلاب تكشف المصابين بكورونا خلال “10 ثواني”

بدأت فنلندا بالاستعانة بالكلاب في مطاراتها لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا، حيث وضعت في مطار هلسنكي 4 كلاب جاهزة للعمل من أصل 16 جرى تدريبها.

وقالت السلطات المحلية إنّ 6 كلاب أخرى لا تزال قيد التدريب في حين تم استبعاد 6 كلاب لعدم قدرتها على العمل في أجواء المطارات.

وأكدّت آنا هيلم بيوركمان الباحثة التابعة لجامعة هلسنكي والمشرفة على الاختبارات الطوعية قدرة الكلاب على اكتشاف المصابين بفيروس كورونا خلال 10 ثواني فقط بالاعتماد على حاسة الشم القوية الموجودة لديها.

بالإضافة لقدرتها على اكتشاف الأشخاص الذين سيملكون نتيجة إيجابية لفحص كورونا خلال الأسبوعين القادمين.

وستعتمد الكلاب في اكتشاف فيروس كورونا على شم عرق المسافر دون الحاجة للمسه أو الاقتراب منه، ويأمل الباحثون في أن تساعد هذه الوسيلة على اكتشاف المصابين بالمرض بأقصر وقتٍ ممكن.

يذكر أنّ الكلاب أثبتت قدرتها على الاكتشاف المبكر لعددٍ كبيرٍ من الأمراض التي تصيب الإنسان كالسرطانات، والالتهابات المختلفة.

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