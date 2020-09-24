ارتفاع قيمة جائزة نوبل إلى 10 ملايين كرونة سويدية

أكدّت لارش هيكنستن رئيسة مؤسسة نوبل، رفع قيمة جائزة نوبل هذا العام من 9 ملايين كرونة إلى 10 ملايين كرونة (ما يعادل 110 آلاف دولار أمريكي).

وبررت لارش قرار الزيادة باستقرار الصلة بين نفقات المؤسسة التي تمنح الجائزة ورأس المال.

وقالت لارش إنّ قيمة الجائزة اختلفت عبر السنوات، حيث بدأت في العام 1901 بمبلغ 150 ألف كرونة، ووصلت إلى مليون كرونة في العام 1981، وواصلت الارتفاع في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين لتصل في العام 2000 لـ 9 ملايين كرونة، و10 ملايين في العام 2001، قبل أن تخفض في العام 2012 لـ 8 ملايين كرونة بسبب الأزمة المالية العالمية في العام 2008.

وفي العام 2017 قررت المؤسسة رفع الجائزة مجدداً لـ 9 ملايين كرونة بعد تصحيح أوضاع المؤسسة.

يذكر أنّ مخترع الديناميت ألفريد نوبل ترك عند وفاته 31 مليون كرونة ما يعادل حالياً 1.8 مليار كرونة لتمويل الجائزة التي انطلقت في العام 1901.

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