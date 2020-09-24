الأسنان المغطاة بالتيجان مُعرّضة للتسوس أيضا

أكدّ مركز استعلامات الوقاية من تسوس الأسنان إمكانية إصابة الأسنان المغطاة بالتيجان عند خط اللثة وبين الأسنان بالتسوس، مما يؤدي لتدميرها بمرور الوقت.

وقال المركز الألماني إنَّ تسوس التاج يظهر في البداية على حافة السن، ثم ينتقل لداخله ببطءٍ شديد، مما يجبر طبيب الأسنان على إزالة التاج لعلاج السن من التسوس.

ولتفادي تسوس الأسنان دعا المركز الألماني الناس لإزالة طبقة الجير بشكل جيد مرتين في اليوم على الأقل، وتنظيف الفراغات الموجودة بين الأسنان بخيط الأسنان أو بالفرشاة يومياً.

وأكدّ المركز الألماني ضرورة تقوية سطح الأسنان من خلال استخدام معجون يحتوي على الفلوريد، وتناول ملح الطعام المفلور لمنع فقدان المعادن من المينة.

ودعا مركز استعلامات الوقاية من تسوس الأسنان الناس لزيارة طبيب الأسنان مرتين سنوياً لإجراء فحوصات دورية لأسنانهم.

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