التوتر والضغط النفسي.. “قاتل صامت” وهذه أعراضه الخطرة

يعد التوتر أو الضغط النفسي السبب الرئيسي للمعاناة من العديد من الأمراض والمشاكل الصحية. وهو ما لا ينتبه إليه الكثيرون رغم التحذيرات الكثيرة التي يوجهها خبراء الصحة النفسية حول العالم. فإن كنت تواجهين هذه المشكلة ليس عليك سوى الحرص على التخلص منها كي لا تعاني على إثرها من أمراض خطرة. ولتعرفي ذلك ليس عليك سوى الانتباه إلى بعض أعراض التوتر الواضحة.

أعراض التوتر

يمكن أن تدل على التوتر والضغط النفسي بعض الإشارات الواضحة ومنها تساقط الشعر وتغير الوزن بشكل مفاجئ وغير مبرر واضطرابات النوم.

1 تساقط الشعر

تدوم مرحلة نمو الشعر عامين أو ثلاثة أعوام. ويمر بعد هذا بمرحلة من الراحة لمدة 3 إلى 4 أشهر قبل أن يتساقط ويتجدد. وفي هذا الصدد أشارت كارولين جاكوب، مؤسسة مركز شيكاغو للجراحات الجمالية والعلاجات الجلدية إلى أن الأشخاص يخسرون 100 شعرة في اليوم من دون أن يلاحظوا ذلك. ورأت أن التوتر يغير حالة الجسم ويمكن أن يسبب تساقط الشعر بوتيرة غير عادية.

2 تقلبات الوزن

يمكن الشعور المستمر بالتوتر أن يؤدي إلى تقلبات الوزن بشكل مستمر. فقد يعاني بعض الأشخاص من نقص الشهية ويخسرون الوزن وقد يواجه بعضهم مشكلة السمنة بسبب بطء عملية الأيض.

3 القلق والانفعال

يعد القلق والانفعال من الأعراض الواضحة التي تدل على الشعور بالتوتر والضغط النفسي. ولهذا من الضروري أخذ الإجراءات اللازمة من أجل حل المشكلة منعاً لتفاقمها.

4 اضطرابات النوم

من الممكن أن يسبب الضغط النفسي خللاً في دورة النوم. فقد يعاني بعض الأشخاص من الأرق وقد ينام آخرون لساعات طويلة. وهذا يشكل جرس إنذار لا بد من التنبه له. ومن المهم الحرص على محاربة التوتر بطرق العلاج السلوكي قبل اللجوء إلى الأدوية المهدئة.

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