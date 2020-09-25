ابل تطلق تحديث iOS 14.0.1 – أول تحديث فرعي لإصلاح مشاكل iOS 14

أطلقت ابل رسمياً أول تحديث فرعي لنظام iOS 14 بعد أكثر من أسبوع على توفيره للكافة. التحديث الفرعي يحمل رقم iOS 14.0.1 وهو مخصص بالكامل للمشاكل التي رصدها المستخدمون خلال الأيام الماضية بعد التحديث إلى iOS 14 .

أبرز المشكلات التي يحلها تحديث iOS 14.0.1

حل مشكلة عودة تطبيقات البريد والمتصفح الافتراضية إلى تطبيقات النظام مرة أخرى بعد تغييرها عند إعادة تشغيل الجهاز.

حل مشكلة عدم قدرة بعض هواتف الايفون على الاتصال بشبكات الوايفاي بعد التحديث.

حل مشكلة عدم القدرة على إرسال بريد إلكتروني لدى بعض خدمات البريد الإلكتروني.

حل مشكلة عدم ظهور الصور في ويدجت الأخبار.

حل مشكلة استعراض الصور في تطبيق الكاميرا على ايفون 7 وايفون 7 بلس.

كما هي العادة يمكنك الآن تنزيل وتثبيت تحديث iOS 14.0.1 على الايفون عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update.

التحديث يبلغ حجمه 170 ميجابايت تقريباً، وينصح بتنزيله لكل الذين قاموا بالتحديث مسبقاً إلى iOS 14 لمزيد من الاستقرار في الأداء.

جدير بالذكر أن ابل أيضاً أطلقت تحديثات أخرى مثل iPadOS 14.0.1 لأجهزة الايباد، و watchOS 7.0.1 للساعات الذكية، و tvOS 14.0.1 لتلفاز ابل. كلها تحديثات فرعية لإصلاح المشاكل الأولية التي ظهرت مع التحديثات الكبرى التي تم إطلاقها مؤخراً.

أيضاً من المشاكل التي ظهرت بعد التحديث على هواتف الايفون استنزاف البطارية وارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل ملحوظ لكنها تبدو مشاكل مؤقتة تنحل من تلقاء نفسها بعد ساعات أو أيام من التحديث. ابل تعمل حالياً على تطوير تحديث iOS 14.2 لإطلاقه لاحقاً.