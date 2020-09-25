ملخص مؤتمر أمازون 2020 Amazon Hardware – منتجات جديدة وجذابة وخدمة Luna المفاجئة

انعقد مؤتمر Amazon Hardware 2020 مساء أمس، وكما يُمكنك أن تلاحظ من اسمه فهذا المؤتمر يتمحور حول المنتجات الملموسة (العتاد) الذي تطوره أمازون، وهو في الواقع كثير إن كنت لا تعلم، لذلك نشارككم اليوم ملخص مؤتمر أمازون والذي وبجانب شموله للمنتجات شمل أيضًا إعلان مفاجئ عن خدمة Amazon Luna الجديدة، والتي ستنافس أمازون بها كلًا من مايكروسوفت وجوجل.. هيا نلقي نظرتنا الفاحصة:

جهاز Amazon Echo بتصميم جديد كليًا

ضمن مؤتمرها، أعلنت أمازون عن جهاز Echo جديد كليًا -وهو الظاهر بالصورة أعلاه- وهو الذي يأتي مع سماعات خارجية بقياس 3 بوصات كما يقدّم خواص تقنية مفيدة حقًا، وكما تعلم فأجهزة Amazon Echo هي أجهزة منزلية ذكية تعتمد على مساعد أليكسا الصوتي. الجهاز سيتوفّر بسعر 99.99 دولار أمريكي — من هنا على أمازون.

جهازيّ Echo Dot جديدين

أعادت أمازون تصميم جهاز Echo Dot أيضًا، وهو الجهاز الأصغر والأرخص من الأجهزة المنزلية الذكية، كما أطلقت أمازون نسخة مخصصة للأطفال من الجهاز بتصميم مرح وفكاهي. الجهاز الجديد سيعتمد أيضًا على معالج AZ1 Neural Edge للتعرف على الأصوات والكلمات بشكل أدق، سيتوفّر الجهاز على أمازون بالطبع وبسعر 59.99 دولار أمريكي.

ملخص مؤتمر أمازون: أجهزة الراوتر Eero 6 الجديدة

كما كان متوقعًا، أعلنت أمازون عن أجهزة تنظيم الواي-فاي الشبكية Eero بإصدارها السادس، وهو المبني على معيار واي-فاي 6 الأحدث والأسرع، وهو ما كان متوقعًا، ومن المتوقع أن تقدّم الأجهزة الجديدة إتصالًا أكثر استقرارًا مع سرعة أعلى بفارق ملحوظ، سيُباع الجهاز عند توفّره بسعر 129 دولار أمريكي للإصدار العادي و229 دولار أمريكي للإصدار البرو.

ملخص مؤتمر أمازون: أجهزة السيارة الذكية

أعلنت أمازون أيضًا عن أجهزة السيارة الذكية والتي تبدأ مع Ring Car Alarm والذي يتم توصيله ببطارية السيارة -منفذ OBD- ليقوم بإرسال إشعارات لك في حالة فتح السيارة أو تعرضها لأي مشكلة، أيضًا ظهر جهاز Ring Car Cam في المؤتمر، وهو الذي سيتابع السيارة باستخدام الكاميرا وسيتيح لك مشاهدة كل شيء على مدار الساعة. سيباع الجهاز الأول بسعر 60 دولار أمريكي فقط، والثاني بسعر 200 دولار أمريكي.

مؤتمر Amazon Hardware 2020: جهاز Ring Always

شهدنا أيضًا ضمن المؤتمر جهاز Ring Always Home Cam وهو وكما يظهر من اسمه عبارة عن كاميرا منزلية قادرة على التصوير بدقة 1080p (أي FHD+) كما أنها تتمتع بإعدادات خصوصية عديدة، وستكلّف 249 دولار أمريكي.

منتجات أخرى:

1- جهاز Amazon Echo Show: شاشة أمازون الذكية الشهيرة والتي أصبحت الآن أكبر بقياس 10 بوصة، وتأتي مع كاميرا مدمجة بدقة 13 ميجابيكسل، تتيح لك إجراء مكالمات الفيديو والحفاظ على أمان منزلك بخيارات عديدة.. ستكلّف 250 دولار أمريكي.

2- إضافة Fire TV مع ريموت: ضمن المؤتمر أعلنت أمازون أيضًا عن جهاز Fire TV Stick الشهير والمحبوب، والذي وببساطة يُمكنك توصيله بالتلفاز للاستمتاع بخدمات ذكية عديدة إلى جانب إمكانية بث المحتوى بالطبع والاستمتاع بخدمات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على أليكسا.

خدمة الألعاب الجديدة Amazon Luna



هذه كانت لؤلؤة المؤتمر والتي ادخرتها أمازون للحظات الأخيرة، ونحن هنا ببساطة نتحدّث عن خدمة بث ألعاب سحابية تمامًا مثل Microsoft xCloud و Google Stadia مع خصائص جذّابة، الخدمة بكل بساطة ستتيح لك لعب أحدث الألعاب عبر أي جهاز بالاعتماد على الإتصال بالإنترنت، هذا كما سيتوفّر للخدمة جهاز لعب منفصل كما بالصورة التالية: