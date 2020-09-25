مراجعة PES 2021

تتربع كل من FIFA و PES على عرش الألعاب الالكترونية الخاصة برياضة كرة القدم ولم نعتد منهما من قبل على تحديثات موسمية ولكن هذه السنة ظهرت علينا “بيس” بـلعبة PES 21 التي تميل إلى أنها نسخة مطورة أكثر من أنها لعبة كاملة، المهم هنا ما هو الجديد الذي تقدمه هذه النسخة؟ وما الذي دفع الشركة المطورة “Konami” على اتخاذ هذا القرار الصعب، والذي يشير إلى أن الشركة في الوقت الحالي تركز على العنوان القادم 2022 مع بعض الاهتمام بالعنوان الحالي الذي أصبح عبارة عن تحديث موسمي للعبة PES 2020.

لا بد أن نتكلم في البداية عن الجرافكس الذي على ما يبدوا أنه مميز ومميز جدا حيث إنه أقرب للواقع بدرجة كبيرة، ” تعبيرات الوجه تعد من العوامل الإيجابية الظاهرة عند دخولك للعب بها، لكن للأسف الفرق ليس كبيرا بينها وبين النسخة السابقة “PES 20” أي إن الاختلاف ليس واضحا وصريحا، بطريقة أو بأخرى تستطيع القول إنها نفس النسخة من ناحية الجرافيك بالرغم من التميز الطفيف في محتويات هذه النسخة.

من وجهة نظري الشيء الوحيد الذي جعل هذه النسخة أفضل من الناحية البصرية، هو تحركات الكاميرا، التي كانت تتحرك بطريقة واقعية وانسيابية تجعلك تشعر وكأنك تشاهد مباراة حقيقية بعكس النسخ السابقة من PES ، وهذه الصورة المميزة زادت بنسبة جيدة جدا من حماس اللعبة أكثر، وتجعلك تلاحظ من الوهلة الأولى أثناء اللعب الفرق البسيط بصريا بينها وبين النسخة السابقة.

أيضا من إيجابيات هذه النسخة اختيار المعلقين وبرمجتهم بطريقة لا تجعلك تمل من الكلمات المتكررة مثل ما حدث مع النسخة السابقة بل وحتى لعبة FIFA 20 كان يعاني من يلعب بها من تكرار جمل المعلقين بشكل ممل، بصراحة المعلقين في هذه النسخة يتميزون بالتنوع في وصف الهجمات والأهداف وظروف المباراة وتشعر معهم بالحماس، ولكن بطبيعة الحال ليست بنسبة مئة بالمئة لأن من الصعب أن يكون حديث المعلق متطابقا بشكل كامل مع الواقع.

لكن بصراحة أكثر شيء لاحظته وضايقني جدا في هذه النسخة هي قوائم التشغيل أو “MENUS” المملة جدا، وتشعر بأنك تريد التخلص من التنقل بين أيقونتها من شدة التعقيد الموجود بها.

فمثلا خيارات التبديل أو تغير الخطة أثناء اللعب بالذات من المفترض أن يكون أكثر سلاسة مما هو عليه خاصة الآن، هناك أسلوب غريب ومسيء لمصممي الشركة في اعتمادهم على طريقة جرافيك قوائم التشغيل القديمة خاصة أننا نحن الآن في 2020 من غير المعقول أن يكون التنقل بين قوائم التشغيل بهذه الرتابة، وأقرب مثال على ذلك قوائم تشغيل لعبة الفيفا المنافس الأول والتاريخي لهذه اللعبة تجدها مميزة جدا وسلسة ولا تشعر بالملل أثناء التنقل ما بين أيقوناتها، بصراحة قوائم التشغيل في pes21 لا يوجد فيها روح أبدا وباهتة بدرجة كبيرة.

وإذا تحدثنا عن التكنيك داخل الملعب في لعبة PES 21 ستجد هناك بعض المميزات والتي منها على سبيل المثال سلاسة الباص مضبوطة وسريعة ومرنة أكثر من النسخ السابقة، وأيضا صفات كل لاعب موجودة من ناحية المهارة وطريقة الجري وحماية الكرة، ولكن هناك بعض المشاكل في جري اللاعبين من دون كرة، الذكاء الاصطناعي غير مضبوط ويحتاج إلى تطوير، وهذا أصلا ما كانت تعاني منه النسخة السابقة PES 20 وللأمانة كنا نتوقع تطويرها في هذه النسخة.

من ضمن الأشياء المزعجة في نسخ الـ PES بشكل عام هي أسماء الفرق وشعاراتهم المتغيرة، بسبب عدم وجود تراخيص لعرض هذه الفرق حيث إنها تمتلك فقط ترخيصا لـ4 فرق فقط وعلى عكس لعبة الفيفا التي تمتلك أكثر من 27 دوريا مرخصا وحصريا مثل الإسباني بدرجاته مع الإنجليزي وأيضاً الألماني هذا الشيء يقلل من قيمة اللعبة جدا.

هذا شيء سيسبب خسارة جمهور اللعبة الأساسي، لأن لو لم يجد عاشق كرة القدم اسم وشعار فريقه المفضل فيها فمن المستحيل أن يرغب في الاستمرار معك وشراء منتجك، لكن الأمر بالنسبة لشركة كوناكي قد يكون أفضل بالمستقبل مع إعادة العمل القادم على اللعبة وقت صدور المنصات الجديدة، مما يعني أن هناك مخططا جديدا قد يعيد أمجاد بيس السابقة.

لو نظرنا إلى أطوار اللعبة، الشيء المسلي نوعا ما هو طور my clap الذي يشبه بدرجة كبيرة طور “التمت تيم” للعبة الفيفا ولكن على أضعف وأسوء للأسف، تقريبا هي ذات الفكرة، تدخل تلعب تحصد نقاط تشتري لاعبين وما إلى ذلك، ولكنك تستيطع من خلال هذه النقاط التي تكون متوفرة لديك أن تشتري لاعبين كبار وبسهولة، مقارنة بصعوبة شراء أكبر اللاعبين في نفس الطور في لعبة الفيفا، وهذا ما أفضله حقيقة لأني إذا استطعت تحقيق أفضل تشكيلة عند بداية اللعبة واشتريت في فريقي أفضل النجوم ما هو الدافع بعد ذلك للاستمرار في اللعب بها لفترات طويلة، ولكن بشكل عام تشعر بالمتعة إذا كنت تحب كرة القدم، لأن الاختلاف الوحيد إذا استمريت في اللعب بهذا الطور هو أنك إذا لم تجمع النقاط الكافية لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين سيضيع التعاقد معهم وترجع إلى نقطة الصفر تقريبا إذا كنت لا تمتلك النقاط لتجديد تلك العقود، وهذا ما يجعلك تتأنى في شراء اللاعبين.

[تم توفير هذه اللعبة من قبل الناشر عند صدورها في الأسواق]

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية