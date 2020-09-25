ريلمي تعلن رسميًا عن موعد وصول تحديث Realme UI 2.0 (أندرويد 11) لهواتفها

حدّثناكم سابقًا عن واجهة Realme UI 2.0، وهي الإصدار الثاني والأحدث من واجهة ريلمي والتي ستكون مبنية على نظام أندرويد 11 بالتأكيد، واليوم أكدت ريلمي موعد وصول تحديث Realme UI 2.0 الجديد لمعظم هواتفها الحالية وستبدأ مرحلة إرسال التحديث في سبتمبر الجاري، وتنتهي في النصف الثاني من 2021! هيّا نتعرّف على التفاصيل.
موعد وصول تحديث Realme UI 2.0 لهواتف ريلمي
فيما يلي نستعرض سويًا القائمة الكاملة لـ تحديث Realme UI 2.0 حسبما أعلنتها ريلمي، هذا مع العلم أن بعض الهواتف ستشهد وصولًا مبكرًا للتحديث قبل هذا الموعد، لكن التفاصيل حول هذه النقطة ليست مؤكدة أو واضحة، ويُمكنك بشكل عام اعتماد المواعيد التالي ذكرها:
سبتمبر , 2020
- Realme X50 Pro 5G
نوفمبر , 2020
- Realme 7 Pro
- Realme Narzo 20
ديسمبر , 2020
- Realme 6 Pro
- Realme 7
- Realme Narzo 20 Pro
- Realme X2 Pro
يناير , 2021
- Realme X3
- Realme X3 SuperZoom
- Realme X2
- Realme 6
- Realme C12
- Realme C15
فبراير , 2021
- Realme 6i
- Realme Narzo 10
مارس , 2021
- Realme C3
- Realme Narzo 10A
النصف الثاني من 2021
- Realme X
- Realme XT
- Realme 3 Pro
- Realme 5 Pro
- Realme Narzo 20A
الواجهة الجديدة ستضم عددًا من المميزات والخصائص الجديدة وهي التي حدّثناكم عنها في المقال الذي أشرنا إليه بالأعلى، إلى جانب هذا، تحديث Realme UI 2.0 سيأتي أيضًا مع كم كبير من الخواص التي تم إطلاقها بالتزامن مع أندرويد 11، وهذا أمر مفهوم لأن هذا التحدث في الواقع مبني على أندرويد 11، وفيما يلي نشير لأهم مميزات أندرويد 11:
• اندرويد 11 – دليلك الكامل لكافة المميزات والخواص الجديدة!
ما رأيك إذن؟ وهل تمتلك هاتف من ريلمي من الأساس؟ شاركنا الآن في التعليقات، أيضًا حدّثنا عن الهاتف الذي تفكّر في اقتنائه حاليًا سواء من ريلمي أو غيرها!
أضف تعليقـك