ريلمي تعلن رسميًا عن موعد وصول تحديث Realme UI 2.0 (أندرويد 11) لهواتفها

حدّثناكم سابقًا عن واجهة Realme UI 2.0، وهي الإصدار الثاني والأحدث من واجهة ريلمي والتي ستكون مبنية على نظام أندرويد 11 بالتأكيد، واليوم أكدت ريلمي موعد وصول تحديث Realme UI 2.0 الجديد لمعظم هواتفها الحالية وستبدأ مرحلة إرسال التحديث في سبتمبر الجاري، وتنتهي في النصف الثاني من 2021! هيّا نتعرّف على التفاصيل.

موعد وصول تحديث Realme UI 2.0 لهواتف ريلمي

فيما يلي نستعرض سويًا القائمة الكاملة لـ تحديث Realme UI 2.0 حسبما أعلنتها ريلمي، هذا مع العلم أن بعض الهواتف ستشهد وصولًا مبكرًا للتحديث قبل هذا الموعد، لكن التفاصيل حول هذه النقطة ليست مؤكدة أو واضحة، ويُمكنك بشكل عام اعتماد المواعيد التالي ذكرها:

سبتمبر , 2020

Realme X50 Pro 5G

نوفمبر , 2020

Realme 7 Pro

Realme Narzo 20

ديسمبر , 2020

Realme 6 Pro

Realme 7

Realme Narzo 20 Pro

Realme X2 Pro

يناير , 2021

Realme X3

Realme X3 SuperZoom

Realme X2

Realme 6

Realme C12

Realme C15

فبراير , 2021

Realme 6i

Realme Narzo 10

مارس , 2021

Realme C3

Realme Narzo 10A

النصف الثاني من 2021

Realme X

Realme XT

Realme 3 Pro

Realme 5 Pro

Realme Narzo 20A

الواجهة الجديدة ستضم عددًا من المميزات والخصائص الجديدة وهي التي حدّثناكم عنها في المقال الذي أشرنا إليه بالأعلى، إلى جانب هذا، تحديث Realme UI 2.0 سيأتي أيضًا مع كم كبير من الخواص التي تم إطلاقها بالتزامن مع أندرويد 11، وهذا أمر مفهوم لأن هذا التحدث في الواقع مبني على أندرويد 11، وفيما يلي نشير لأهم مميزات أندرويد 11:

• اندرويد 11 – دليلك الكامل لكافة المميزات والخواص الجديدة!

ما رأيك إذن؟ وهل تمتلك هاتف من ريلمي من الأساس؟ شاركنا الآن في التعليقات، أيضًا حدّثنا عن الهاتف الذي تفكّر في اقتنائه حاليًا سواء من ريلمي أو غيرها!