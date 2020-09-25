“كاشف الألغام”.. ميدالية ذهبية لفأر أفريقي ضخم تكريماً لشجاعته

فاز فأر أفريقي عملاق بكيس ميدالية ذهبية مرموقة تقديرًا لدوره في الكشف عن الألغام الأرضية.

واكتشف الجرز “ماغاوا” 39 لغمًا أرضيًا و28 ذخيرة غير منفجرة في حياته المهنية، ومنحته الجمعية البيطرية الخيرية في المملكة المتحدة، “PDSA”، ميداليتها الذهبية “لتفانيه في العمل لإنقاذ الأرواح، وإزالة الألغام الأرضية الفتاكة في كمبوديا”، حيث يُعتقد أن هناك ما يصل إلى ستة ملايين لغم أرضي في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتتميز ميدالية PDSA الذهبية بأنها منقوش عليها عبارة “لشجاعة الحيوان أو التفاني في أداء الواجب”، ومن بين الحيوانات التي حصلت على الجائزة الثلاثين، كان “ماغاوا” هو الجرذ الأول.

وقد تم تدريب القوارض البالغة من العمر سبع سنوات من قبل منظمة “أوبو” الخيرية المسجلة في بلجيكا، ومقرها تنزانيا والتي تقوم بتربية الحيوانات والمعروفة باسم “هيرو آرت” للكشف عن الألغام الأرضية والسل منذ التسعينيات، يتم اعتماد الحيوانات بعد عام من التدريب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”أبوبو” كرستوف كوكس: الحصول على هذه الميدالية شرف لنا حقًا، وقد كانت مهام الإنقاذ من الألغام كبيرة بالنسبة لشعب كمبوديا، وجميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من الألغام الأرضية”.

ونشأ “ماغاوا” في تنزانيا، صغيرًا وخفيفًا بدرجة كافية بحيث لا تنفجر المناجم إذا مر عليها، ويتم تدريب الفئران على اكتشاف مركب كيميائي في المتفجرات، وتتجاهل المعادن وتكون قادرة على العثور على الألغام بشكل أسرع.

وبمجرد العثور على المتفجرات، يقومون بخدش الجزء العلوي منها لتحذير الناس.

وكان “ماغاوا” قادرًا على البحث في ملعب بحجم ملعب التنس في 20 دقيقة فقط.

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