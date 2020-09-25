لعبة شغل عقلك – لعبة ألغاز عربية تحتوي على الكثير من الأحجيات وتمارين الذكاء!

لعبة شغل عقلك هي لعبة من ألعاب الذكاء تحتوي على العديد من تحديات واختبارات الذكاء والقدرات الذهنية. وتعتبر اللعبة مناسبة لقضاء وقت فراغ ممتع والاستمتاع بحل الألغاز والتقدم في مراحل اللعبة.

مميزات لعبة شغل عقلك:

أكثر من 100 أحجية و لغز مختلف بانتظارك

احزر الألغاز بسرعة أو قم بتمرير الجهاز لشخص أذكى منك.

تحتوي على الكثير من التحديات الصعبة والمضحكة في نفس الوقت والتي ستجعلك ترغب بمزيد من المراحل والاختبارات.

تعرف على مستوى ذكائك وشارك أصدقائك بالاختبارات، وافحص سرعة البديهة لديك.

تدرج بمستويات الصعوبة لكن احذر مرة أخرى! فاللعبة ستحاول خداعك.

سوف تحصل على تقييم بعد اجتياز كل تحدي كما ستكسب نقاط جديدة لاستخدامها داخل اللعبة لاحقاً.

هذا النوع من الألعاب يساعد في تنمية المهارات والقدرات الذهنية المختلفة.

الملاءمة

يتطلب iOS 8.0 أو أحدث.

متوافق مع هواتف الايفون وأجهزة الايباد وكذلك أجهزة الأندرويد.

الحجم: 34 ميجابايت

التحميل على الايفون والايباد:

السعر : تحميل مجاني