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HP تطلق شاشة جديدة بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أزاحت شركة HP الأمريكية الستار عن شاشة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها E24t G4 FHD.

وزودت الشركة الأمريكية الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 23.8 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وكثافة بيكسلات 92 نقطة في البوصة، كما تتميز الشاشة باحتوائها على وظيفة لمسية، وبدرجة سطوع 250 قنديلةم2، ونسبة تباين 1000:1، وزمن استجابة سريع يصل إلى 5 مللي ثانية.

وجاءت الشاشة الجديدة بوزن 5.8 كيلو غرام، وتحتوي على عدة منافذ لتوصيلها بالأجهزة الأخرى كمنفذ Display Port 1,2، منفذHDMI 1.4، منفذ USB-C، بالإضافة لاحتوائها على محور ب 4 منافذ، وحامل يتيح للمستخدم إمكانية ضبط ارتفاع وميلان الشاشة الجديدة.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد إطلاق شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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