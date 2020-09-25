HP تطلق شاشة جديدة بمواصفات مميزة

أزاحت شركة HP الأمريكية الستار عن شاشة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها E24t G4 FHD.
وزودت الشركة الأمريكية الشاشة الجديدة بلوحة IPS مقاس 23.8 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وكثافة بيكسلات 92 نقطة في البوصة، كما تتميز الشاشة باحتوائها على وظيفة لمسية، وبدرجة سطوع 250 قنديلةم2، ونسبة تباين 1000:1، وزمن استجابة سريع يصل إلى 5 مللي ثانية.
وجاءت الشاشة الجديدة بوزن 5.8 كيلو غرام، وتحتوي على عدة منافذ لتوصيلها بالأجهزة الأخرى كمنفذ Display Port 1,2، منفذHDMI 1.4، منفذ USB-C، بالإضافة لاحتوائها على محور ب 4 منافذ، وحامل يتيح للمستخدم إمكانية ضبط ارتفاع وميلان الشاشة الجديدة.
يذكر أن الشركة الأمريكية لم تفصح عن موعد إطلاق شاشتها الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.
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