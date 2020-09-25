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دراسة جديدة تكشف مخاطر “مميتة” للجلوس لفترات طويلة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة ليستر البريطانية أنّ الجلوس لأكثر من 7.5 يومياً يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وقال الباحثون إنّ الجلوس على الكرسي والأريكة لوقتٍ طويل يؤدي لحدوث مجموعة من المشاكل الصحية، بسبب الاستخدام المنخفض لمجموعة من عضلات الجسم.

وأكدّ الباحثون ارتفاع خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين يجلسون من 7.5 إلى 9 ساعات يومياً على الكرسي والأريكية، وازدياد التهديد بشكل حاد في حال الجلوس لأكثر من 9.5 ساعة.

وأوضح الباحثون أنّ خطر الوفاة المبكرة يزداد 3 أضعاف لدى الأشخاص الذين يجلسون لأكثر من 12 ساعة يومياً.

ودعا العلماء الأشخاص الذين يجلسون لمدة طويلة إلى ممارسة تمارين معتدلة إلى قوية لمدة 30 إلى 75 دقيقة يومياً لإصلاح الضرر الناجم عن جلوسهم الطويل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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