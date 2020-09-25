دراسة جديدة تكشف مخاطر “مميتة” للجلوس لفترات طويلة

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة ليستر البريطانية أنّ الجلوس لأكثر من 7.5 يومياً يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

وقال الباحثون إنّ الجلوس على الكرسي والأريكة لوقتٍ طويل يؤدي لحدوث مجموعة من المشاكل الصحية، بسبب الاستخدام المنخفض لمجموعة من عضلات الجسم.

وأكدّ الباحثون ارتفاع خطر الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الذين يجلسون من 7.5 إلى 9 ساعات يومياً على الكرسي والأريكية، وازدياد التهديد بشكل حاد في حال الجلوس لأكثر من 9.5 ساعة.

وأوضح الباحثون أنّ خطر الوفاة المبكرة يزداد 3 أضعاف لدى الأشخاص الذين يجلسون لأكثر من 12 ساعة يومياً.

ودعا العلماء الأشخاص الذين يجلسون لمدة طويلة إلى ممارسة تمارين معتدلة إلى قوية لمدة 30 إلى 75 دقيقة يومياً لإصلاح الضرر الناجم عن جلوسهم الطويل.

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