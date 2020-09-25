عادل إمام يكشف حقيقة أعماله المستقبلية على الساحة الفنية

أعلن الفنان المصري عادل إمام غيابه عن الساحة الفنية وعدم مشاركته في أي عمل درامي أو سينمائي في العام 2021، ليدحض بذلك الشائعات التي راجت مؤخراً وتحدثت عن تحضيره لبطولة عمل جديد.

وبرر الزعيم غيابه بحاجته للراحة بعدما بذل جهداً كبيراً في تصوير مسلسل فلانتينو الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، بالإضافة لانتشار فيروس كورونا.

كما نفى إمام الأخبار التي تحدثت عن رغبته بالعودة للسينما بعد غيابٍ طويل في فيلمٍ جديد يجمعه بابنه محمد.

وقال الزعيم إنّه سيستغل الراحة لدراسة الأفكار التي تناسبه للأعوام اللاحقة، واختيار الأفضل منها.

يذكر أنَّ عادل إمام شارك في العام الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فلانتينو، في حين واصل غيابه عن السينما للعام العاشر على التوالي، إذ يعدُّ فيلم زهايمر الذي عُرِضَ في العام 2010 آخر أعماله السينمائية.

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