بأمر الحيتان المراكب الشراعية في إسبانيا ممنوعة من الإبحار

حظرت السلطات الإسبانية المراكب الشراعية من الإبحار قبالة سواحلها الغربية بشكلٍ مؤقتٍ بعد تعرضها لهجمات الحيتان القاتلة خلال الأسابيع الماضية.

وشمل قرار الحظر المراكب الشراعية التي يقل طولها عن 15 متراً، حيث منعت من الإبحار قبالة المنطقة الممتدة بين بريوريفيو غراندي وإستاسا دي بارس بمنطقة غاليسيا الواقعة شمال غرب إسبانيا.

وقالت وزارة النقل الإسبانية إنّها اتخذت هذا القرار لحماية الأفراد والمراكب الشراعية من هجوم الحيتان القاتلة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الهجوم الأول لهذه الحيتان وقع في 19 أغسطس الماضي، لتتوالى بعدها الهجمات على المراكب الشراعية مخلفةً أضراراً كبيرة فيها خاصةً في دفة القيادة.

وقالت وزارة النقل الإسبانية إنَّ الحظر سيستمر لمدة أسبوع واحد فقط، وقد يشمل مناطق أخرى من الساحل بحسب طريق هجرة الحيتان.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد شهدت انتشار فيديو يُظهر هجوم الحيتان القاتلة على يختٍ أثناء إبحاره على طول ساحل غاليثيا مخلفةً أضراراً كبيرة في دفة القيادة.

يذكر أن الحيتان القاتلة تعد من أضخم الثدييات في العالم، إذ يبلغ طولها نحو 10 أمتار، ويصل وزنها لحوالي 6 طن، وتتميز بألوانها البيضاء والسوداء.

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