أبٌ شجاعٌ ينقذ أطفاله من الرصاص بجسده “فيديو”

شهدت مواقع الإنترنت انتشار فيديو يُظهر شجاعة أب أمريكي وسرعة بديهته بعدما حمى بجسده أطفاله الثلاثة من إطلاق نارٍ حدث بشكلٍ مفاجئ في معرضٍ للسيارات.

حيث تفاجأ الأشخاص الموجودون في معرض برونكس الواقع في مدينة نيويورك الأمريكية بقيام 3 مسلحين بإطلاق النار من نافذة المعرض تجاه أحد الأشخاص.

وقام الأب الشجاع بوضع أطفاله على الأرض وحماهم بجسده من الرصاص الذي أجبر الموجودين في المعرض على الفرار.

واستطاع الأب الزحف وإبعاد أطفاله عن منطقة الخطر وحماية أطفاله من الزجاج المكسر رغم إصابته برصاصة في قدمه.

وبعد هروب المسلحين تم نقل الأب الشجاع لمستشفى نيويورك حيث تلقى العلاج اللازم وأصبحت حالته مستقرة.

من جهة أخرى قالت الشرطة الأمريكية إنّ المسلحين كانوا يستهدفون شخصاً يقوم بأعمال تجارية داخل المعرض، وأكدّت فتحها تحقيقاً في الحادث في محاولةٍ منها لاكتشاف المهاجمين بعد فرار اثنين منهم بشكل فوري، وقيام الثالث بخطف أحد العملاء واصطحابه لجهةٍ مجهولةٍ.

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