منوعات

أبٌ شجاعٌ ينقذ أطفاله من الرصاص بجسده “فيديو”

تم النشر منذُ 14 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع الإنترنت انتشار فيديو يُظهر شجاعة أب أمريكي وسرعة بديهته بعدما حمى بجسده أطفاله الثلاثة من إطلاق نارٍ حدث بشكلٍ مفاجئ في معرضٍ للسيارات.

حيث تفاجأ الأشخاص الموجودون في معرض برونكس الواقع في مدينة نيويورك الأمريكية بقيام 3 مسلحين بإطلاق النار من نافذة المعرض تجاه أحد الأشخاص.

وقام الأب الشجاع بوضع أطفاله على الأرض وحماهم بجسده من الرصاص الذي أجبر الموجودين في المعرض على الفرار.

واستطاع الأب الزحف وإبعاد أطفاله عن منطقة الخطر وحماية أطفاله من الزجاج المكسر رغم إصابته برصاصة في قدمه.

وبعد هروب المسلحين تم نقل الأب الشجاع لمستشفى نيويورك حيث تلقى العلاج اللازم وأصبحت حالته مستقرة.

من جهة أخرى قالت الشرطة الأمريكية إنّ المسلحين كانوا يستهدفون شخصاً يقوم بأعمال تجارية داخل المعرض، وأكدّت فتحها تحقيقاً في الحادث في محاولةٍ منها لاكتشاف المهاجمين بعد فرار اثنين منهم بشكل فوري، وقيام الثالث بخطف أحد العملاء واصطحابه لجهةٍ مجهولةٍ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك