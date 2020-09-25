شركة Mobvoi تطلق ساعة ذكية بمواصفات مميزة

رفعت شركة Mobvoi الصينية النقاب عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة أطلقت عليها Tic Watch Pro3.

وتعمل الساعة الجديد بمعالج Snapdragon 4100 ونظام تشغيل Wear OS الذي يدعم الساعة بأداء أسرع ويزيد من عمر البطارية، كما زودت الشركة الصينية ساعة Tic Watch Pro3 بشاشتين الأولى من نوع OLED، والثانية من نوع FSTN تدعم خاصية Always On منخفضة الطاقة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذه الساعة بسعة 8 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 1 غيغا بايت، كما تتميز الساعة الجديدة بقدرتها على تعقب وقياس نسبة الأوكسجين في الدم، وبدعمها لتطبيق TicZen لقياس مستوى الإجهاد، وتطبيق TicBreathe لتمارين النفس المعالجة للتوتر، وتطبيق TicPulse لرصد معدل ضربات القلب، بالإضافة لدعم تطبيق TicExercise 10 أنماط رياضية كالتجديف، السباحة، تسلق الجبال، الركض.

كما تحتوي الساعة على بطارية بقوة 577 ميلي أمبير تجعلها تعمل ل 3 أيام مع نمط Smart، و45 يوماً في نمط Essential، ومعيار Ip68 لمقاومة الماء والغبار.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر 300 دولار أمريكي.

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