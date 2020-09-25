LG تضيف هاتفين جديدين لسلسلة LG K Series

أضافت LG الكورية الجنوبية هاتفين جديدين لسلسلة LG K Series أطلقت عليهما LG K52. وLG K62.

ويعمل الهاتف LG K52 بمعالج Media Tek Helio P35 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة LG الخاصة.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة ودقة عرض HD+، كما تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وجاءت الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فجاءت بسعة 4 غيغا بايت، كما زود الجهاز ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع من خلال منفذ USB-C، واي فاي، وبلوتوث.

أما الجهاز LG K62 فيعمل بمعالج Media Tek Helio P35، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة LG الخاصة.

وزودت LG هذا الجهاز بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة وبدقة عرض Full HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 28 ميغا بيكسل وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وتأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 4 غيغا بايت، كما يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع عبر منفذ USB-C، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتفين الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعرهما.

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