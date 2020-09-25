متى يستدعي جفاف الأنف زيارة الطبيب؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إنّ جفاف الأنف يحدث بسبب جفاف الأغشية المخاطية للأنف، الأمر الذي يعيقها عن أداء وظائفها الاعتيادية في تجهيز هواء التنفس، ومكافحة الجراثيم بشكلٍ صحيحٍ.

وحددت الرابطة الألمانية أسباب الجفاف بعدوى كالإنفلونزا، والحساسية، وتنظيف الأذن المتكرر والمبالغ به، واستنشاق دخان السجائر، وجفاف الهواء بفعل المكيف أو المدفأة.

وقالت الرابطة إنَّ أعراض جفاف الأنف تكمن في انسداد الأنف، والشعور بحكة وحرقان، بالإضافة لخلل في حاسة الشم، والعطس، ونزيف الأنف.

ولمكافحة جفاف الأنف دعت الرابطة الألمانية المصابين به لاستخدام بخاخات وقطرات الأنف المزيلة للاحتقان، وشرب لترين من الماء يومياً لترطيب الأغشية المخاطية، ومنع جفافها.

وطلبت الرابطة من المصابين بجفاف الأنف استشارة الطبيب في حال استمر الجفاف لفترة طويلة لتحديد السبب الحقيقي لحدوثه.

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